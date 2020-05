Prezydent zachęca do wywieszania flag. „Niech będą one wyrazem naszego patriotyzmu”

Głowa państwa przypomina w mediach społecznościowych, że dziś obchodzimy w Polsce Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Andrzej Duda zamieścił grafiki z napisem: „Bądź dumny, wywieś flagę!” . Zwrócił się też we wpisie do Polaków. „Dziś obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Wywieśmy biało-czerwone Flagi, niech będą one wyrazem naszego patriotyzmu, poczucia wspólnoty narodowej i przypominają o historii. Bądźmy dumni z naszych barw narodowych. Bądźmy dumni, że jesteśmy Polakami” – podkreślił.

Na Twitterze Kancelarii Prezydenta pojawił się także filmik, na którym widać, jak prezydent wiesza flagę.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej został wprowadzony na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku. Data obchodów tego święta nie jest przypadkowa. 2 maja 1945 roku polscy żołnierze umieścili biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa oraz na Reichstagu w Berlinie. W czasach PRL właśnie w tym dniu zdejmowano wywieszane dzień wcześniej flagi państwowe, by nie były one eksponowane podczas Święta Konstytucji 3 Maja, które zostało zniesione przez władze komunistyczne.

