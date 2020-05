100. rocznica urodzin Jana Pawła II. „Lolek będzie kiedyś wielkim człowiekiem”

Karol Józef Wojtyła, syn Karola Wojtyły i jego żony Emilii z Kaczorowskich urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach w niewielkim mieszkaniu przy ulicy Kościelnej 7. Został ochrzczony 20 czerwca w kościele pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach.

Rodzina Wojtyłów wiodła skromne życie. Karol Wojtyła senior był wojskowym urzędnikiem w stopniu porucznika, a matka pracowała dorywczo jako szwaczka. Młody Karol miał starszego brata o 14 lat brata – Edmunda. W domu zawsze panowała religijna atmosfera. Otoczenie, dzieciństwo i bliskie osoby silnie wpłynęły na rozwój duchowy i intelektualny przyszłego papieża. Niestety jeszcze w dzieciństwie przyszły papież stracił dwójkę z najbliższych mu ludzi. Gdy miał 9 lat zmarła jego matka, trzy lata później jego brat.

W dzieciństwie Karola nazywano najczęściej zdrobnieniem imienia – Lolek. Młody Wojtyła od 1926 roku rozpoczął swą edukację w czteroklasowej szkole powszechnej. Był wspominany jako zdolny uczeń i dobry kolega. W 1930 roku Karol rozpoczął naukę w ośmioklasowym Gimnazjum im. Marcina Wadowity. W latach gimnazjalnych objawił się jego talent pisarski i aktorski. Chętnie grał w piłkę nożną, szczególnie na bramce.

W kształtowaniu charakteru Karola wspierały go trzy ważne dla niego miejsca: kościół, szkoła i teatr. Jego ulubionymi przedmiotami miały być język polski, łacina, greka i religia. To tam rozwijał swoje humanistyczne zainteresowania. W 1938 roku Karol Wojtyła zdał maturę, ukończył gimnazjum i opuścił Wadowice wraz z ojcem udając się na studia polonistyczne do Krakowa.

Karol Wojtyła na studiach

Rozpoczęte w 1938 roku studia polonistyczne Karol Wojtyła musiał przerwać ze względu na wybuch II wojny światowej. W 1940 roku zaczął pracować jako pracownik fizyczny w zakładach chemicznych Solvay, z początku w kamieniołomach. Wtedy związał się z katolicką organizacją konspiracyjną „Unia”, a po jej wejściu w skład Stronnictwa Pracy, był członkiem tej partii.

W 1941 roku przyszła na niego kolejna tragedia – po cięzkiej chorobie zmarł jego ojciec. Młody Karol zamieszkał u państwa Kydryńskich. Jesienią 1941 wraz z przyjaciółmi założył Teatr Rapsodyczny, który swoje pierwsze przedstawienie wystawił 1 listopada 1941.

W 1942 roku Wojtyła postanowił rozstać się z teatrem i rozpocząć studia teologiczne. Wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie. Pracę magisterską pt. „Pojęcie środka zjednoczenia duszy z Bogiem w nauce św. Jana od Krzyża” napisał na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem ks. prof. Ignacego Różyckiego 1 listopada 1946 roku z rąk kardynała Sapiehy przyjął święcenia kapłańskie.

15 listopada udał się do Rzymu, aby podjąć studia na Papieskim Uniwersytecie Dominikańskim – Angelicum. Temat jego rozprawy doktorskiej brzmiał: „Zagadnienia wiary u świętego Jana od Krzyża” i została ona bardzo dobrze oceniona. Formalnie jednak tytułu nie otrzymał, bo nie miał środków na wydrukowanie pracy. Poszerzoną rozprawę doktorską obronił już w kraju.

Wojtyła jako kapłan

Wojtyła wrócił do kraju w 1948 roku. Objął funkcję wikarego i katechety w parafii Niegowić. Wkrótce został przeniesiony do parafii św. Floriana w Krakowie. Tam cieszył się ogromną sympatią młodzieży, z którą jeździł na pielgrzymki, wędrówki górskie i spływy kajakowe. Studenci nazywali swojego duszpasterza „Wujkiem”.

Na początku lat 50’ Wojtyła kończył pracę habilitacyjną. Publikował w prasie katolickiej i pisał eseje filozoficzne. 31 października 1957 roku Wojtyła otrzymał tytuł docenta. Rozpoczął pracę w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Krakowie oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wykładał również etykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a jego wykłady przyciągały tłumy.

W 1958 roku został powołany na biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej. W tej roli walczył m.in. o pozwolenie na budowę kościoła w Nowej Hucie, którego władze komunistyczne nie chciały udzielić.

W 1962 roku brał aktywny udział w obradach Soboru Watykańskiego II. 30 grudnia 1963 r. w został nominowany na stanowisko arcybiskupa metropolity krakowskiego w bardzo młodym jak na to stanowisko wieku 43 lat. Ingres miał miejsce 8 marca 1964 roku na Wawelu. 26 czerwca 1967 roku papież Paweł VI mianował abp. Wojtyłę kardynałem.

Karol Wojtyła brał aktywny udział w synodach. Wraz z krakowskimi współpracownikami miał znaczący wpływ na treść encykliki „Humanae vitae” Pawła VI dotyczącej miłości i odpowiedzialności. Kontynuował też swoje prace badawcze, czego owocem była książka „Osoba i czyn”, uważana za jedno z głównych dzieł filozoficznych przyszłego papieża.

W lutym 1976 roku kardynał Wojtyła poprowadził rekolekcje dla Kurii Rzymskiej, co było wyjątkowym wyróżnieniem. Po śmierci Pawła VI sierpniu przybył na uroczystości pogrzebowe i konklawe, na którym został wybrany Jan Paweł I. Nowy papież sprawował urząd tylko miesiąc. Zmarł 28 września, po czym odbyło się kolejne konklawe.

W głosowaniu przeprowadzonym 16 października 1978 roku to właśnie kardynał Karol Wojtyła został wybrany na Biskupa Rzymu. W ten sposób przerwano wielowiekową tradycję powoływania na Tron Piotrowy duchownych włoskich. Polski papież przyjął imię Jana Pawła II.

