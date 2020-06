80. rocznica pierwszego transportu polskich więźniów do KL Auschwitz. „Ta ziemia woła o pamięć”

Prezydent Andrzej Duda bierze dziś udział w uroczystościach z okazji 80. rocznicy pierwszego transportu polskich więźniów do KL Auschwitz. Na terenie Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu przed tablicą upamiętniającą pierwszy transport do Auschwitz Andrzej Duda złożył wieniec ku pamięci poległych, a na pobliskich torach, którymi byli przywożeni polscy więźniowie – bukiet biało-czerwonych róż. W południe prezydent udał się do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

– Ta ziemia woła o pamięć. Woła o to, by nigdy coś takiego się nie wydarzyło, żeby już żaden człowiek nie ważył się wyrządzić drugiemu takiego bezmiaru niewyobrażalnego zła – mówił Andrzej Duda.

80. rocznica

14 czerwca 1940 r. pierwszy masowy transport 728 Polaków do niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz dotarł z Tarnowa. Więźniom nadano numery, ogolono głowy i wydano pasiaki z naszytym czerwonym trójkątem i literą „P”.

Pierwotnie obóz był przeznaczony głównie dla polskiej inteligencji, członków niepodległościowej konspiracji oraz innych osób zatrzymanych w łapankach ulicznych i akcjach prewencyjnych. W pierwszym transporcie znalazło się wielu studentów, harcerzy, uczniów szkół średnich, a także osoby, które próbowały przedostać się przez zieloną granicę na Słowację i dalej, do Francji – do Wojska Polskiego odtwarzanego tam przez gen. Władysława Sikorskiego. Z tej grupy wojnę przeżyło 325 osób. Pozostałych zamordowano lub przepadli bez wieści.