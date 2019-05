Lotnisko w Gdańsku w czołówce najlepszych portów lotniczych świata

Po raz siódmy organizacja AirHelp przygotowała ranking najlepszych portów lotniczych na świecie. Lotniska były oceniane na podstawie trzech kryteriów: punktualność usług, jakość usług oraz dostępność restauracji i sklepów. Pierwsze z kryterium stanowiło 60 proc. oceny końcowej, a pozostałe dwa po 20 proc. Dane zbierane były przez AirHelp od sklepikarzy wystawiających się na lotniskach oraz z 40 tys. ankiet przeprowadzonych wśród pasażerów korzystających z portów lotniczych w 40 krajach świata.

W rankingu oceniono 132 lotniska. Najlepsze okazało się Hamad International Airport w Doha - stolicy Kataru. W pierwsze trójce uplasowały się również Haneda International Airport w Tokio i Port Lotniczy w Atenach, który zajmował pierwsze miejsce we wszystkich wcześniejszych edycjach rankingu, począwszy od 2015 roku. Jak zaznaczają jednak eksperci z AirHelp, lotnisko w Atenach może się pochwalić doskonałą pogodą, co ma wpływ na lepsze nastroje podróżujących i mniejszą tendencję do wystawiania negatywnych opinii.

Gdańsk na wysokiej pozycji

Na bardzo wysokiej, piątej pozycji uplasował się Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Polskie lotnisko zajęło wyższą pozycję niż tak znanej porty lotnicze, jak moskiewskie Szeremietiewo, Changi Airport w Singapurze, czy lotnisko na Teneryfie.

„Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy jest jednym z trzech najważniejszych, obok Warszawy i Krakowa lotnisk międzynarodowych w Polsce. Na jego pozycję wpływa dobrze rozwinięta siatka połączeń: krajowych i międzynarodowych, które są odpowiedzią na rosnące z roku na rok zapotrzebowanie na przewozy biznesowe i turystyczne. Port Lotniczy w Gdańsku położony jest w centrum regionu pomorskiego i obejmuje przede wszystkim województwo pomorskie (ok. 2,2 mln mieszkańców, 18,3 tys, km kw. - 5,9 proc. powierzchni Polski). W bezpośrednim otoczeniu Portu Lotniczego (aglomeracja trójmiejska) mieszka połowa mieszkańców województwa. Ze względu na liczbę oferowanych połączeń lotniczych oraz dogodne warunki komunikacyjne, zasięg oddziaływania Portu Lotniczego Gdańsk wykracza poza granice województwa i obejmuje inne ośrodki miejskie: Elbląg, Toruń, Słupsk, Koszalin”. – czytamy na stronie internetowej lotniska.

Koszmar pasażerów

Na drugim końcu rankingu również znalazło się kilka znanych lotnisk. Na dziesięciu ostatnich lotniskach, czyli na pozycjach od 123. do 132. znalazły się między innymi lotniska: London Gatwick Airport, port lotniczy w Porto, Manchesterze i na Malcie. Najgorsze okazało się Portela Airport w portugalskiej Lizbonie.