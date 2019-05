Którędy przebiegnie III linia metra? Warszawa ogłasza konkurs. Możliwe także dwie nowe stacje na I linii

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował o rozpoczęciu konkursów na prace przedprojektowe pierwszego etapu III linii metra w Warszawie. Jak poinformował prezydent, inżynierowie przygotują analizy możliwych przebiegów nowej linii. Ostateczne wyniki prac mają być znane za 12 miesięcy.

– Postawiliśmy pierwszy krok zbliżający nas do budowy III linii metra w Warszawie. Wkrótce dowiemy się, który z proponowanych przez nas wariantów przebiegu linii M3 na Pradze-Południe jest zdaniem inżynierów optymalny. Wyniki ich prac powinniśmy poznać za około 12 miesięcy, a wstępny raport już po 3 miesiącach. Rozpoczynając prezydenturę, mówiłem o poprawie jakości i dostępności komunikacji miejskiej. – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

„Opracowanie udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące przebiegu i lokalizacji stacji III linii metra na odcinku od stacji C14 „Stadion Narodowy” do projektowanej stacji E6 „Gocław”, wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka. Dostarczy również informacji o założeniach lokalizacyjnych, technicznych, własnościowych i szacunkowych kosztach inwestycji. Dzięki temu możliwe będzie podjęcie kolejnych prac przygotowawczych tj. wykonanie badań geologicznych, opracowanie studium wykonalności, wykonanie projektów koncepcyjnych oraz projektów budowlanych”. – czytamy w komunikacie.

Stacja Muranów i Plac Konstytucji

To jednak nie koniec ciekawych informacji dla warszawiaków. Prezydent zapowiedział także rozpoczęcie prac nad dwoma stacjami na pierwszej linii metra, od którym mówiono od wielu lat. Mowa o stacjach „Plac Konstytucji” i „Muranów”.

„W ramach postępowania, podzielonego na dwa niezależne zadania, projektanci będą musieli wykonać prace przedprojektowe oraz przygotować projekt budowlany dla dwóch stacji A12 Plac Konstytucji i A16 Muranów na I linii metra, wraz z zaprojektowaniem niezbędnej rozbudowy lub przebudowy infrastruktury towarzyszącej. Wszystkie dokumenty muszą być przygotowane w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę. Dzięki powstaniu stacji „Plac Konstytucji” i „Muranów” wyraźnie poprawiłaby się funkcjonalność i dostępność komunikacji miejskiej w ścisłym centrum stolicy, a odległość między stacjami zmniejszyłaby się z około półtora kilometra do ok. 700 metrów. Co ważne, według wstępnych założeń, uruchomienie dodatkowych przystanków nie wpłynęłoby na częstotliwość kursowania pociągów na I linii metra”. – czytamy w komunikacie.

Stacja metra „Plac Konstytucji” jest jedną z tych, o które mieszkańcy apelują od lat. Miałaby ona powstać między stacjami „Politechnika” i „Centrum”. Stacja „Muranów”, która ma przedzielić stacje „Ratusz-Arsenał” oraz „Dworzec Gdański”, planowana jest w ciągu ul. Andersa między skrzyżowaniem z ul. Anielewicza i ul. Stawki.

– Rozpoczynając prezydenturę mówiłem o poprawie jakości i dostępności komunikacji miejskiej. Realizując tę obietnicę przystępujemy również do prac nad dobudowaniem, bardzo dziś brakujących, stacji „Plac Konstytucji” i „Muranów” na I linii metra – dodał prezydent Warszawy.