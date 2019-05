Chiny zbudują najdłuższy podwodny tunel świata? Ma kosztować 43 mld dolarów

Władze Chin ponownie rozważają budowę podwodnego tunelu między miejscowościami Dalian i Yantai. Do Rady Państwa wpłynął wniosek o ponowne rozpatrzenie projektu, który jeśli powstanie, będzie najdłuższą tego typu konstrukcją na świecie. Tunel przebiegający pod Morzem Żółtym będzie miał 125 km długości. Koszt jego budowy oszacowano na 43 mld dolarów.

Zdeklasuje tunel pod kanałem La Manche

Jeśli tunel powstanie, to zdeklasuje dwie najbardziej znane konstrukcje tego typu. Z długością 125 km będzie ponad dwukrotnie dłuższy od mierzącego 50,5 km, słynnego tunelu pod Kanałem La Manche, który łączy Francję z Wielką Brytanią. Chiński projekt będzie także dłuższy od innej azjatyckiej konstrukcji. W Japonii znajduje się tunel o długości niemal 54 km, który łączy wyspy Honsiu - największą wyspę Japonii, z Hokkaido.

Chiński tunel ma zostać poprowadzony przez Cieśninę Pohaj na Morzu Żółtym. Obecnie, aby dotrzeć z Yantai na Półwyspie Szantung do Dalian na Półwyspie Liaotung, trzeba spędzić od 12 do 15 godzin w samochodzie. Istnieje także możliwość przeprawy promem przez cieśninę. Wtedy podróż skraca się do 6-7 godzin. Jak zakładają projektanci tunelu, po jego wybudowaniu, między miastami będzie można przemieszczać się w nieco ponad godzinę.

Pokaz siły

To nie pierwszy raz, kiedy mówi się o projekcie budowy tunelu. Jest bardzo prawdopodobne, że wraca on ponownie w momencie zaostrzenia relacji gospodarczych między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Państwo Środka chce w ten sposób pokazać swoją siłę gospodarczą. Wcześniej w tym roku prezydent Chin Xi Jinping otworzył mierzący 55 kilometrów most między Makao a Hongkongiem. Budowa tej przeprawy kosztowała ponad 15 mld dolarów.