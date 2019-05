Chiny pokazały nowy superszybki pociąg. Jego maksymalna prędkość ma sięgać nawet 600 km/h

Chiny pochwaliły się nowym projektem, który ma znacząco zmienić komfort podróży po Państwie Środka. Pociąg pasażerki typu maglev ma rozwijać prędkość nawet 600 km/h. Producentem pojazdu jest firma China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC), która kontrolowana jest przez Skarb Państwa. Z momentem pokazania nowego pociągu, wchodzi on w etap testów, które jeśli przebiegną pomyślnie, zakończą się w 2021 roku. Wtedy pojazd ma trafiać do produkcji.

Szybciej niż samolotem

Dzięki rozwijanej prędkości pociąg pozwoli na przemieszczanie się między Pekinem a Szanghajem w trzy i pół godziny. Jak twierdzą przedstawiciele producenta, to o godzinę szybciej niż podróż na tej samej trasie za pośrednictwem samolotu, wliczając w to obsługę lotniskową. Średnia prędkość przelotowa samolotu pasażerskiego to bowiem od 880 do 926 km/h.

Osiągnięcie takiej prędkości możliwa jest dzięki konstrukcji pojazdu. Poza opływowym kształtem, który pozwoli na zmniejszenie oporów powietrza, najważniejszym elementem jest kontakt pojazdu z ziemią, a właściwie jego brak. Pociąg nie jest bowiem wyposażony w koła. Będzie się poruszał po poduszce magnetycznej, co pozwoli na pozbycie się kolejnego elementu stawiającego opór i ograniczającego osiągnięcie wysokich prędkości.

Chiny pobiją własny rekord

Najszybszym pociągiem typu maglev, które jest obecnie używany, jest maszyna jeżdżąca na 30-kilometrowej trasie między centrum Szanghaju a lotniskiem położonym pod miastem. Pociąg ten rozwija prędkość 431 km/h.

