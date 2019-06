Rzeczpospolita: Umowa dotycząca Fort Trump w Polsce będzie korzystna finansowo

Jak informuje dziennik, Polska i Stany Zjednoczone doszły do porozumienia w sprawie obecności wojsko USA na terenie naszego kraju. Umowa dotycząca, tak zwanego, „Fort Trump” ma być korzystna finansowo dla strony polskiej. Umowa „przewiduje wzajemnie korzystne rozliczenia finansowe. Polska jednorazowo przekaże niespełna 2 mld dol. na modernizację infrastruktury wojskowej. Potem będzie pokrywać tylko koszty mediów. Mowa o kilkudziesięciu milionach złotych rocznie”. – czytamy w Rzeczpospolitej.

Bez opłat ze strony Polski

Z gazety dowiadujemy się także, że Polska nie będzie ponosiła żadnych opłat wynikających z obecności amerykańskiego kontyngentu. Poza wspomnianymi kosztami modernizacji i comiesięcznych kosztów utrzymania bazy, Polska nie będzie przekazywała stronie amerykańskiej dodatkowych środków. To sytuacja inna, niż np. w Niemczech, gdzie znajduje się jedna z najważniejszych baz amerykańskich poza terytorium USA – Ramstein. To do tej bazy przylatywali między innymi, żołnierze, którzy zostali ranni podczas misji w Iraku i Afganistanie. Jak podaje Rzeczpospolita, opierając się na danych z Rand Corporation, Niemcy ponoszą coroczną opłatę, która wynosi około 20 proc. całkowitych kosztów obecności wojsk USA na terenie kraju, czyli około 1 mld dolarów. Japonia pokrywa aż 75 proc. opłat, czyli 4,5 mld dolarów rocznie.

Zwieńczenie czterech lat negocjacji

Umowa, którą wypracował resort obrony narodowej, wydaje się, w porównaniu z innymi bazami, bardzo korzystna. Jej podpisanie byłoby zwieńczeniem czterech lat starań MON. Jeśli prezydenci podpiszą umowę w Białym Domu, przewiduje się, że MON i Pentagon podpiszą techniczne porozumienie jeszcze przed 80. rocznicą wybuchu II Wojny Światowej. 1 września, na obchodach związanych z tą rocznicą, może pojawić się w Polsce prezydent Donald Trump. Podpisanie umowy dałoby mocny, symboliczny sygnał o zacieśnieniu współpracy.

Pałac Prezydencki potwierdza

– Mogę oficjalnie potwierdzić, że negocjacje polityczne między Polską a USA ws. zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce zostały zakończone – powiedział Krzysztof Szczerski w „Sygnałach dnia” w Polskim Radiu.

– Wynik tych negocjacji zostanie przedstawiony prezydentom i prezydenci zdecydują czy to porozumienie ich satysfakcjonuje, jako liderów politycznych obu krajów. Jeśli tak, to przewidujemy przyjęcie tego porozumienia politycznego podczas wizyty pana prezydenta Andrzeja Dudy 12 czerwca w Białym Domu – dodał szef Gabinetu Prezydenta RP.

