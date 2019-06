Warsaw Spire sprzedany. Charakterystyczny biurowiec zmienia właściciela za rekordową sumę

Immofinanz poinformował, że rada nadzorcza firmy zgodziła się na zakup od Ghelamco Group i Madison International Realty wieżowca Warsaw Spire.

„Immofinanz nabywa budynek Warsaw Spire Tower poprzez zakup odpowiednich spółek holdingowych. Ta niemal 220-metrowa wieża oferuje łącznie 71,6 tys. m kw. powierzchni pod wynajem, z ok. 65 tys. m kw. powierzchni biurowej. Pozostała część przeznaczona jest głównie na cele tzw. retailu. Uzgodniona wartość nieruchomości wynosi ok. 386 mln euro. Oczekiwany roczny przychód z najmu na podstawie fakturowanych czynszów to około 19,6 mln euro” – czytamy w komunikacie.

Rekordowa transakcja

Jak twierdzą eksperci, kwota 386 mln euro, czyli 1,64 mld złotych, to rekord na polskim rynku nieruchomości. Nowy właściciel szacuje jednak, że roczny przychód z wynajmu powierzchni biurowych wyniesie 19,6 mln euro. Podpisanie umowy między Immofinanz, Ghelamco Group i Madison International Realty ma nastąpić wkrótce po tym, jak na transakcję wyda zgodę UOKiK.

– Transakcja ta reprezentuje silny krok dla dalszego wzrostu Immofinanz. Zgodnie z naszą strategią najpierw skoncentrowaliśmy nasz portfel na sektorze biurowym i handlowym, teraz natomiast znacząco wzmocnimy go, jak również naszą stabilną stopę zwrotu, dzięki tej wyjątkowej nieruchomości – powiedział CEO Immofinanz Oliver Schumy.

Rondo Daszyńskiego

Wieżowiec Warsaw Spire był pierwszym, który powstał w okolicach Ronda Daszyńskiego na warszawskiej Woli. Obecnie, w budowie są tam cztery nowoczesne wieżowce, a w okolicy budowane są nowe osiedla i restaurowane całe kwartały ulic. Obszar ten, nazywany jest już nowym centrum Warszawy. W 2021 roku będzie to biznesowe serce miasta.

– Warszawa jest jednym z najbardziej obiecujących rynków biurowych spośród wszystkich tych, na których funkcjonujemy, ze względu na dynamiczny rozwój i korzystne wskaźniki ekonomiczne – dodał Oliver Schumy.

Warsaw Spire Tower (budynek A) ma łącznie 49 pięter i jest najwyższą wieżą biurową w Warszawie. Powierzchnia biurowa jest w pełni wynajęta, m.in. przez takich najemców jak: Goldman Sachs, Samsung, JLL i Mastercard. Średni pozostały okres obowiązywania umów wynosi ok. 4,6 roku.

Czytaj także:

Rośnie nowa Warszawa. Sprawdziliśmy postępy na budowach stołecznych wieżowców