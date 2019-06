Sejm przyjął poprawki do nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. „Mieszkanie+ ruszy pełną parą”

Sejm zgodził się z poprawkami, które Senat zaproponował do nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Jest to jeden z podstawowych mechanizmów, który pozwoli przyspieszyć realizowanie programu Mieszkanie+. Jak twierdzi wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń, zmiany były konieczne, ponieważ w momencie pisania ustawy, rynek nieruchomości wyglądał zupełnie inaczej, niż obecnie.

– Program Mieszkanie+ ruszy pełną parą po nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Mieszkaniowym. KZN wymaga zmian, ponieważ wtedy gdy ustawa była tworzona, rynek nieruchomości - a zwłaszcza rynek ziemi - wyglądał zupełnie inaczej. Zmniejszyła się podaż gruntów, wzrosły ich ceny, a ceny materiałów i robocizny poszybowały w górę. Ustawa zakładała bezpłatne przekazanie ziemi należącej do skarbu państwa do Krajowego Zasobu Nieruchomości. W efekcie ziemia, która za darmo mogła trafić do KZN, w większości przypadków nie nadawała się pod budownictwo mieszkaniowe. Z 500 tys. działek, które do tej pory przeanalizowano, tylko 500 nadawało się do banku ziemi pod budowę lokali z programu Mieszkanie+ – powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń.

Grunty spółek Skarbu Państwa

Zdaniem resortu, na potrzeby programu Mieszkanie+ będzie można wykorzystać więcej gruntów. Będą je przekazywać spółki ze 100 proc. udziałem Skarbu Państwa i takie, w których te spółki mają 100 proc. udziałów oraz instytuty badawcze. Oznacza to, że prawie 150 podmiotów udostępni swoje bazy nieruchomości zbędnych do celów statutowych, które można wykorzystać pod budownictwo mieszkaniowe (odpowiednia wielkość, położenie, dostęp do infrastruktury). W zamian za przekazane nieruchomości spółkom wypłacane będzie wynagrodzenie odpowiadające 100 proc. ceny rynkowej nieruchomości. Ustawowo grunty zarządzane przez Lasy Państwowe zostaną wyłączone z przekazywania działek do Krajowego Zasobu Nieruchomości. 90 proc. ceny rynkowej otrzymają za nieruchomości zbyte na cele realizacji inwestycji budownictwa mieszkaniowego państwowe osoby prawne - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Mienia Wojskowego.

Czytaj także:

Pomysł rządu na tańsze mieszkania? Kooperatywa mieszkaniowa