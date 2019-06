W Mszczonowie powstaje największy park wodny w regionie. Obiekt potrzebuje 450 pracowników

Mszczonów już niedługo stanie się głównym miejscem, do którego zjeżdżać się będą miłośnicy pływania, nurkowania i odpoczynku nad wodą. To właśnie w tej miejscowości, poza istniejącymi już termami, powstaje Deep Spot, czyli najgłębszy basen na świecie oraz kompleks Park of Poland – największy zadaszony park wodny w Europie Środkowo-Wschodniej.

Otwarcie już niedługo

Budowa największego parku wodnego weszła już w etap prac naziemnych i wykończeniowych. Montowany jest także system kolorowych zjeżdżalni, który będzie wyróżniającym elementem kompleksu. Poza systemem basenów, saun i atrakcji związanych z innych aquaparków, na miejscu znajdzie się także symulator surfingu.

„Do atrakcji parku wodnego dołączył w ostatnim czasie symulator surfingu Surf-Air. Park of Poland przez pięć lat będzie mieć wyłączność w promieniu 200 km na to urządzenie, które umożliwia szaloną zabawę na wzburzonych falach” – czytamy w komunikacie.

W kompleksie powstają baseny o łącznej powierzchni 3,5 tys. m kw., 32 zjeżdżalnie i 10 saun. Co ciekawe, na miejsce sprowadzone zostaną także egzotyczne rośliny z Malezji, Florydy i Kostaryki. Inwestycja warta jest ponad 150 mln euro. Planowa data oddania parku do użytku to końcówka 2019 roku.

Park of Poland rekrutuje

Jako że inwestycja będzie największym tego typu obiektem w Europie Środkowo-wschodniej, to równie duże jest zapotrzebowanie na pracowników, którzy obsłużą kompleks. Firma rozpoczęła właśnie rekrutację, w której do obsadzenia jest aż 450 stanowisk. Potrzeba m.in. 100 pracowników obsługi klienta, ponad 80 pracowników strefy SPA, Beauty & Relax, ponad 50 kucharzy, 20 ratowników, obsługi barów i restauracji oraz wielu innych. Poza osobami, które będą pracować bezpośrednio z klientem, firma rekrutuje także pracowników biurowych. Pracę mogą znaleźć specjaliści od marketingu, finansów czy HR.

– Szukamy łącznie około 450 osób – mówi Małgorzata Karwacka, Dyrektor Personalny Spółki Global Parks Poland. – Nie mam wątpliwości, że nasza rekrutacja jest jedną z największych w historii polskich parków rozrywki. To efekt skali przedsięwzięcia. Chcemy, żeby każdy z gości Suntago Wodny Świat cały czas czuł, że serwis i opieka ze strony naszych pracowników są na najwyższym poziomie – dodaje.

Hotel i domki letniskowe

Przy tak dużej inwestycji pomyślano także o klientach, którzy będą chcieli spędzić w kompleksie więcej niż jeden dzień. Aby im to ułatwić, w okolicach aquaparku powstanie czterogwiazdkowych hotel z 240 pokojami i powierzchnią konferencyjną, a także 100 domków letniskowych zbudowanych w systemie modułowym.