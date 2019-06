Nowa ustawa o Prawie Zamówień Publicznych. Firmy dostaną łatwiejszy dostęp do setek miliardów złotych

Szykują się zmiany w Prawie Zamówień Publicznych. Jak twierdzą eksperci, jest to krok w dobrym kierunku, gdyż dotychczasowe regulacje były niejasne. Wejście w życie nowych przepisów ma ułatwić firmom dostęp do przetargów realizowany w ramach PZP. W ubiegłym roku państwo przeznaczyło tylko na ten cel, aż 202 mld złotych.

– System zamówień publicznych z roku na rok staje się coraz mniej konkurencyjny. Jeszcze w 2017 roku do przetargu średnio stawały niespełna 2,5 firmy. W ubiegłym roku - już tylko 2,19. W efekcie system finansowany z ogromnych pieniędzy publicznych jest swoistym klubem dla wybranych. Czas to zmienić, dlatego m.in. przygotowaliśmy nowe Prawo zamówień publicznych – powiedziała minister Jadwiga Emilewicz.

Nowa ustawa o PZP

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii nie chciało dalej nowelizować ustawy z 2004 roku. Zmieniano ją już bowiem kilkadziesiąt razy, co sprawiło, że przepisy stały się mało czytelne, a niekiedy mylące. Ich niejasność odstraszała część firm przed przystępowaniem do przetargów. Propozycje nowej ustawy zostały już zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów. Poprzednia ustawa i wprowadzone w niej zmiany, koncentrowały się głównie na samej procedurze wyboru wykonawcy, po macoszemu traktowały dalsze etapy zamówienia. Nowe prawo ma podchodzić do tematu kompleksowo. Przy pracach skupiono się głównie nad uproszczeniem procedur i wyrównaniu pozycji stron postępowania przetargowego.

Kluczowe zmiany w PZP