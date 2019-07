Ponad miliard złotych na nowe pociągi. PKP Intercity podpisało umowę ze Stadler Polska

– To kolejna inwestycja PKP Intercity, która podkreśla rolę spółki jako największego narodowego przewoźnika. Konsekwentnie realizowana strategia taborowa, obejmująca zakup i modernizację naszych pociągów, skutecznie przybliża nas do celu, jakim jest zapewnienie pasażerom maksymalnej wygody i bezpieczeństwa transportu kolejowego – powiedział prezes Marek Chraniuk.

12 nowych pociągów

Przedmiotem postępowania przetargowego była dostawa fabrycznie nowych 12 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) wraz z utrzymaniem na poziomach P1 - P4 przez okres 15 lat. W ramach przetargu PKP Intercity otrzymało dwie oferty - złożoną przez konsorcjum firm PESA Bydgoszcz i ZNTK Mińsk Mazowiecki oraz przez Stadler Polska. Ostatecznie przewoźnik zdecydował o wyborze oferty siedleckiego producenta, która jako jedyna spełniała kryteria cenowe przetargu. Przewoźnik planował przeznaczyć na zakup 12 nowych pociągów 1,025 mld zł brutto - wybrana oferta opiewała na 1,015 mld zł brutto, podano także.

Zgodnie z warunkami zamówienia, dostawa pierwszych dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych ma nastąpić w ciągu 18 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy. Kolejne jednostki mają trafić do PKP Intercity w ciągu 48 miesięcy od podpisania kontraktu. Jednak zanim to nastąpi, dwie pierwsze jednostki będą poddane eksploatacji nadzorowanej w ruchu pasażerskim przez okres od 6 do 12 miesięcy (do osiągnięcia przebiegu co najmniej 250 tys. km).

Nowe pociągi będą przeznaczone do realizacji międzywojewódzkich przewozów pasażerskich na terenie Polski. Wstępne plany zakładają skierowanie pojazdów na trasy Szczecin-Lublin, Szczecin-Kraków i Kraków-Lublin, co ma pozwolić na stworzenie jednolitego standardu przy wykorzystaniu obecnie posiadanego taboru na takich ciągach, jak Gdynia-Łódź-Kraków/Przemyśl, Kraków-Warszawa-Olsztyn, Olsztyn-Warszawa-Bielsko-Biała i Bielsko-Biała-Łódź-Gdynia.

Szybko i bezpiecznie

Nowoczesne EZT będą dostosowane do prędkości 160 km/h, co pozwoli na wykorzystanie pojazdów na zmodernizowanych szlakach kolejowych z zapewnieniem możliwie najatrakcyjniejszego czasu przejazdu, a także będą wyposażone w system ETCS zapewniający wysokie bezpieczeństwo podróży. Nowe jednostki będą posiadać przy tym liczne udogodnienia - zostanie zainstalowany monitoring, klimatyzacja, gniazdka elektryczne, wzmacniacze sygnału GSM/LTE, przewidziano w nich także przestrzeń do przewozu rowerów. W czasie podróży pasażerowie będą mogli skorzystać z bezprzewodowego internetu, a także oferty gorących i zimnych dań i napojów, serwowanych zarówno do zajmowanego przez pasażera miejsca, jak i w części gastronomicznej. W tej ostatniej zaplanowano m.in. miejsca siedzące z elementami oświetlenia, przestrzeń do podwieszenia niewielkiego bagażu pod stolikami i wieszaki na ubrania. Ponadto pociągi będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i będą wyposażone m.in. w windy dla podróżnych na wózkach, a także toalety z przewijakami dla niemowląt, wymieniono w materiale.

Pojazdy mają posiadać co najmniej 294 miejsca 2. klasy i 60 miejsc 1. klasy. Pod względem technicznym nowo powstające elektryczne zespoły trakcyjne mają być technicznie zbliżonymi do pojazdów typu Dart oraz Flirt, co pozwoli na ujednolicenie parku taborowego spółki, podsumowano.

Obecnie PKP IC posiada 20 składów typu Pendolino, 20 składów typu Dart oraz 20 typu Flirt. Ponadto w czerwcu br. spółka podpisała wartą blisko 275 mln zł brutto umowę na modernizację 14 pojazdów ED74, które mają planowo być wykorzystywane głównie na trasach Wrocław-Lublin i Wrocław-Kielce.

„Po wypełnieniu umowy przez Stadler Polska PKP Intercity będzie dysponowało flotą 86 nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Zakup 12 fabrycznie nowych pojazdów to element konsekwentnie realizowanego największego programu inwestycyjnego w historii spółki [...] Dzięki realizacji programu, po jego zakończeniu w 2023 r. tabor przewoźnika będzie w 80 proc. nowy lub zmodernizowany, w 94 proc. pociągów będzie dostępna klimatyzacja, a w co najmniej 77 proc. bezprzewodowy internet. Po podpisaniu umowy ze Stadler Polska kwota umów zawartych przez przewoźnika z polskimi producentami na realizację zadań inwestycyjnych w ramach strategii taborowej wyniesie ponad 4 mld zł brutto” – czytamy także.

