Ponad pół miliarda zł dofinansowania na modernizację tras kolejowych do polskich portów. Podpisano umowę

W Szczecinie podpisano umowę między PKP Polskie Linie Kolejowe a wykonawcą inwestycji – firmą Torpol. Koszt kontraktu to około 1,5 mld złotych, z czego ponad 519 mln pochodzić będzie ze środków unijnych. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach instrumentu „Łącząc Europę”.

– Kondycja polskich portów jest coraz lepsza. Nie możemy jednak stać w miejscu, musimy się stale rozwijać dlatego dziś robimy kolejny krok, który dodatkowo poprawi konkurencyjności portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu. Ta inwestycja będzie miała także bezpośredni wpływ na rozwój gospodarczy Polski – podkreślił minister Jerzy Kwieciński. – PKP PLK są największym beneficjentem CEF w całej Unii Europejskiej. Zarządca polskich torów realizuje obecnie 21 projektów w ramach CEF Transport o łącznej wartości około 19,5 mld zł, z czego dofinansowanie unijne wynosi około 14 mld zł – dodał.

Pieniądze z Unii

„Instrument „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility - CEF) to nowy instrument finansowy, który zastąpił dotychczasowy program TEN-T. Jest programem UE wspierającym kluczowe inwestycje w infrastrukturę transportową, energetyczną i telekomunikacyjną. Na transport przeznaczono najwięcej środków czyli 24 mld euro. Polska jest największym beneficjentem CEF Transport. Do tej pory dofinansowanie otrzymało 56 projektów transportowych o łącznej wartości ok. 25 mld zł w tym dofinansowanie unijne wyniosło prawie 18 mld zł”. – czytamy w komunikacie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.