Elon Musk zapowiedział nowe inwestycje Tesli w Polsce. Powstaną do końca roku

„Centra serwisowe Tesli i dużo więcej superładowarek pojawi się w Polsce do końca roku” – napisał na Twitterze Elon Musk, szef Tesli. To jedno zdanie zelektryzowało polskich fanów i właścicieli Tesli. Od 16 lipca trwają prace nad otwarciem pierwszego punktu serwisowego marki w Warszawie. Powstaje on przy ulicy Powsińskiej. Aby umówić się na przegląd swojej Tesli, klienci będą musieli użyć aplikacji mobilnej.

Tesla w Polsce

Skąd wziął się twitt Elona Muska? Była to odpowiedź na artykuł portalu Clean Technica, który opisał swoje wrażenia z poruszania się Teslą po polskich drogach. Dziennikarze opisali, między innymi, gdzie można naładować elektryczny samochód. W Polsce znajdują się obecnie tylko cztery superładowarki Tesli. Można z nich skorzystać w Katowicach, Poznaniu, Ciechocinku i Kostomłotach pod Wrocławiem. Według serwisu green-news.pl kolejne, które zapowiedział Musk, mogą powstać w Ostrowi Mazowieckiej, Strykowie, Rzeszowie i Sieradzu.

