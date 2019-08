GDDKiA do końca 2022 roku zorganizuje przetargi na budowę ponad 2,1 tys. km nowych dróg

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chce do końca 2019 roku ogłosić w ramach nowo realizowanych inwestycji z Programu Budowy Dróg Krajowych postępowania na 11 zadań o łącznej długości ok. 250 km. Ich koszty szacuje na ok. 12 mld zł, podała Dyrekcja. Natomiast w 2020, 2021 i 2022 r. GDDKiA chce ogłosić przetargi na odpowiednio 48 odcinków (922 km), 25 odcinków (585 km) i 12 odcinków (411 km).

„Najbliższe tygodnie to kolejne postępowania przetargowe na nowe inwestycje oraz na kontynuacje prac na kontraktach, gdzie z winy wykonawców odstąpiliśmy od umów. Przypominamy, że obecnie realizujemy 111 zadań inwestycyjnych w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na łączną kwotę ponad 56 miliardów złotych” – czytamy w komunikacie.

Dokończenie inwestycji po nierzetelnych wykonawcach

„Jesteśmy gotowi do ogłoszenia kolejnych przetargów na dokończenie inwestycji po nierzetelnych wykonawcach, jak i na nowe odcinki. Ogłaszanie tych postępowań rozkładamy jednak w czasie, uwzględniając postulaty branży. Chcemy w ten sposób uniknąć spiętrzenia postępowań przetargowych” – czytamy dalej.

Zgodnie z informacją Dyrekcji najbliższe przetargi to:



S5 Nowe Marzy - Dworzysko



S5 Dworzysko - Aleksandrowo



S5 Białe Błota - Szubin



S5 Wirwajdy - Ornowo



S7 Płońsk - Czosnów (odcinek II i III)



S7 Moczydło - Miechów



S61 Ostrów Mazowiecka - Śniadowo



S61 obwodnica Augustowa - granica państwa



S16 Borki Wielkie - Mrągowo



S19 Rzeszów Południe - Babica



„Do końca 2019 r. planujemy ogłosić w ramach nowo realizowanych inwestycji z Programu Budowy Dróg Krajowych postępowania na 11 zadań o łącznej długości około 250 km. Koszty robót budowlanych szacujemy na kwotę blisko 12 miliardów złotych” – czytamy dalej.

Na II połowę roku GDDKiA planuje następujące ogłoszenia przetargów:



A2 Warszawa - Ryczołek - Siedlce (37,5 km)



S1 Kosztowy II - Suchy Potok (39,7 km)



S1 Pyrzowice - Kosztowy (7 km)



S3 Świnoujście - Troszyn (33 km)



S5 Ornowo - Wirwajdy (5 km)



S7 Płońsk (S10) - Warszawa (S8) (34,6 km)



S7 Moczydło - Szczepanowice (24 km)



S17 Drewnica - Ząbki (3,6 km)



S19 Choroszcz - Ploski (53,3 km)



S19 Rzeszów Południe - Babica (10,3 km)



DK75 Brzesko - Nowy Sącz (3 km)



Czytaj także:

Odcinek A1 Pyrzowice-Częstochowa przejezdny. Ale obwodnica będzie później