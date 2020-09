Innowacyjne odkrycie polskich badaczy. Pomoże w walce z rakiem

O wynalezieniu i opatentowaniu nowych związków poinformowała w czwartek Beata Czechowska-Derkacz rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego (UG).

Jak wyjaśniła, wynalazku dokonał zespół badaczy Katedry Chemii Analitycznej Wydziału Chemii UG złożony z prof. Tadeusza Ossowskiego, dra Pawła Niedziałkowskiego oraz dr Elżbiety Czaczyk. Z kolei aktywność otrzymanych molekuł zbadano w Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej w Instytucie Immunologii i Terapii doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, kierowanym przez prof. dr hab. Joannę Wietrzyk.

Odkrycie dotyczy dwóch grup nowych substancji opartych na pochodnych związku chemicznego o nazwie antrachinon oraz układów molekularnych zawierających w budowie pierścienie antrachinonu. Dwa patenty przyznane przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Wydziałowi Chemii UG obejmują zarówno nowe substancje i układy, jak i sposób ich otrzymywania.

Nowe farmaceutyki

Na podstawie przeprowadzonych badań in vitro można stwierdzić, że związki te wykazują zdolność do przełamywania lekooporności komórek nowotworowych w stosunku do powszechnie stosowanych leków w terapii przeciwnowotworowej. Oznacza to, że powyższe związki w przyszłości mogą okazać się skuteczne w leczeniu chorób nowotworowych w przypadku, gdy aktualnie stosowane leki nie przynoszą efektu terapeutycznego. Fakt ten może również przyczynić się do zwiększenia skuteczności aktualnie stosowanych terapii – wyjaśnił cytowany w komunikacie przekazanym mediom dr Niedziałkowski.

Podkreślił też, że wynalezione na UG związki, których dotyczą patenty, stanowią „nową grupę molekuł o potencjalnym zastosowaniu jako nowe farmaceutyki”.

Z kolei prof. Ostrowski wyjaśnił, że antrachinon to substancja szeroko rozpowszechniona w przyrodzie, a oparte na niej związki już dziś są powszechnie stosowane jako cytostatyki, czyli leki hamujące podział komórek nowotworowych. Dodał, że substancje opracowane przez chemików z UG, są „otrzymywane niestosowanymi do tej pory metodami syntezy chemicznej”.

Nowe metody wytworzenia pochodnych antrachinonu umożliwiają ich szybsze i bardziej wydajne wytwarzanie – podkreślił Ostrowski

Jak powiedział dyrektor działającego przy UG Centrum Transferu Technologii, dr Karol Śledzik, oba patenty trafiły do bazy ofert Centrum, które teraz zajmie się poszukiwaniem partnerów zainteresowanych dalszymi badaniami nowych związków. Śledzik podkreślił, że od uzyskania patentu do ewentualnego wykorzystania nowych substancji jest „bardzo długa droga”. – Mówi się, że by opracować lek na raka, trzeba 40 lat i miliarda dolarów” – podsumował w rozmowie z PAP dyrektor.