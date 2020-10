Koniec z marnowaniem pieczywa! Wszystko dzięki jednej aplikacji

Jak informuje Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, w polskich piekarniach powstaje średnio do kilku ton odpadów piekarniczych w tygodniu. Odpadem jest pieczywo wyprodukowane w zbyt dużej ilości, którego nie udało się sprzedać. „To nie tylko ogromne marnotrawstwo żywności, ale także niepotrzebne zużycie energii”– stwierdzają olsztyńscy naukowcy.

Małe i średnie piekarnie mogą dostosować asortyment produktów do potrzeb lokalnej społeczności. Aplikacja pozwoli na produkcję optymalną w czasie i energooszczędną, dzięki efektywnemu wykorzystaniu surowców i maszyn. To z kolei pozwoli piekarniom zmniejszyć ilość generowanych odpadów, zużycie energii oraz emisję dwutlenku węgla.

Piekarnie współpracujące w ramach projektu PrO4Bake przekażą dane z procesów produkcji naukowcom z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, który gromadzi takie informacje w województwie warmińsko-mazurskim.

Najpierw badania konsumenckie

We wszystkich krajach uczestniczących w projekcie – w Polsce, Danii, Szwecji, Hiszpanii, w Niemczech i we Włoszech – zostaną przeprowadzone badania konsumenckie. Analiza ta uwzględni wymagania i oczekiwania konsumentów związane m.in. z pogodą czy okresami świątecznymi, oraz akceptacją do zmian dostępności produktów w ciągu dnia. Dane zostaną przetworzone przez ekspertów z firmy Siemens, którzyy stworzą prototyp algorytmu dla aplikacji.

Opracowana aplikacja zostanie skomercjalizowana poprzez szereg szkoleń, tak aby umożliwić europejskim piekarniom dostosowanie asortymentu produktów do oczekiwanego zapotrzebowania konsumentów i wyprodukowanie w piekarni tylko takiej ilości, która będzie sprzedawana, a tym samym utrzymanie na jak najniższym poziomie zarówno ilości odpadów, jak i zużycia energii – podsumowuje dr hab. Małgorzata Wronkowska, koordynator projektu w IRZiBŻ PAN.

Projekt PrO4Bake rozpoczął się w 2020 roku i będzie trwał dwa lata. Prace nad aplikacją są finansowane przez Wspólnotę Wiedzy i Innowacji w obszarze żywności EIT Food. Działania projektowe koordynuje Uniwersytet w Hohenheim w Niemczech. PrO4Bake został nominowany do nagrody EIT Innovators Award 2020.

Przedstawiciele piekarni mogą zgłaszać się do dr hab. inż. Małgorzaty Wronkowskiej, e-mail: m.wronkowska@pan.olsztyn.pl oraz Ann Bednarskiej, e-mail: a.bednarska@pan.olsztyn.pl.