Nowa jakość, innowacyjne rozwiązania

Nagroda Innowatora „Wprost” w kategorii Przemysł trafiła do firmy Skibicki, która obecnie jest jedną z największych firm zabudowujących podwozia ciężarowe. Spółka opiera swoją działalność na dwóch podmiotach gospodarczych: Skibicki Technika Transportowa oraz Skibicki Zabudowy. Swoje produkty wysyła między innymi do Czech, Rumunii, Rosji i krajów skandynawskich. Firma zatrudnia około 300 osób i oferuje szeroką gamę produktów dostosowanych do indywidualnych zamówień. W miejsce dawnej możliwości wyboru pomiędzy jelczem a starem pojawiła się zupełnie nowa jakość.

Klient, nasz pan

– Kiedyś klient nie miał wyboru, dzisiaj może być wybredny, a my dostosujemy się do jego potrzeb, dobierzemy wysokość burt, kierunek ich otwierania itp. To klient zdecyduje o konfiguracji zamawianej przez siebie wywrotki – podkreśla prezes firmy Ryszard Skibicki.

Zabudowę z reguły przeprowadza się na podwoziach dostarczonych przez klienta, jednak na życzenie zamawiającego spółka Skibicki sama dobiera podwozie i przekazuje inwestorowi gotowy produkt. Wybór marki jest w zasadzie dowolny. W zależności od potrzeb i możliwości klienta w zabudowie stosowane są systemy hydrauliczne bądź mechaniczne – prostsze lub bardziej złożone, z dodatkowymi zabezpieczeniami.

Dodatkową, by nie powiedzieć uboczną, działalnością firmy jest realizacja zamówień cięcia, spawania, gięcia, prasowania i toczenia materiałów.

– Wcześniej prowadziliśmy zakład kowalski, a raczej ślusarski, zajmowaliśmy się także mechaniką pojazdową i lakiernictwem. Wszystko zaczęło się od przerabiania samochodów ciężarowych na wywrotki. Podobnych zamówień było wówczas sporo i zauważyłem, że ten model się sprawdza, że coś w nim jest i że trzeba iść w tym kierunku. Później robiliśmy też dużo samochodów prototypowych, «dziwolągów», jak je nazywam – mówi prezes Skibicki.

Niestety, kryzys, który uderzył w całą gospodarkę, dotknął także branżę, w której działa Skibicki Technika Transportowa, i sprawił, że wykonywanie „dziwolągów”, choć prestiżowe, stało się nieopłacalne. Na szczęście firma Skibicki dobrze czuje rynek i jest przygotowana na to, by sprostać również najtrudniejszym i najbardziej skomplikowanym zamówieniom. Ma własne zaplecze produktowe i cieszy się dużym zaufaniem klientów.

Ekspansja firmy za granicą

Jak wyznaje prezes Skibicki, polski rynek jest stosunkowo zachowawczy. Zleceniodawcy preferują produkty znane, pochodzące ze standardowej oferty. Dodatkowo branża budowlana, którą obsługuje głównie Skibicki Technika Transportowa, zmaga się od pewnego czasu z problemami finansowymi.

– W Polsce w tej chwili popyt osłabł. W dobrych czasach produkowaliśmy sto wywrotek miesięcznie, dziś tej liczby sprzedać się nie da. Nie wiem, czy w kraju tyle się sprzedaje przez cały rok – mówi Ryszard Skibicki.

Dlatego też firma postawiła na dywersyfikację oferty. Coraz większy udział w sprzedaży ma eksport.

O ile jeszcze przed kilkoma laty na rynek krajowy trafiało 75 proc. wyrobów firmy, o tyle obecnie aż 85 proc. oferty przeznaczone jest na rynki zagraniczne w całej Europie, przede wszystkim w Skandynawii.

Jednak wymaga to wiele pracy i zaangażowania, nie wszędzie bowiem Polacy spotykają się z entuzjazmem. Jak wyznaje prezes Skibicki, na niektórych rynkach, np. niemieckim, trzeba występować nie pod własną marką. – Polskie produkty zawsze uważane są za tańsze, trudno to pogodzić z jakością. Również na rynek czeski eksportujemy bardzo wiele produktów, tyle że pod marką Technocar, z którą współpracujemy od 2002 r.

Spółka kieruje swój wzrok również na Ukrainę i Estonię, a także wielki rynek rosyjski. – Chcę otworzyć zakład w Rosji. Mimo że polscy przedsiębiorcy na Wschodzie sparzyli się już wiele razy, to ja bym zaryzykował. Nie ma zysku bez ryzyka – uważa prezes firmy.

Bo liczy się jakość wykonania

Skibickistawia na wysoką jakość wykonania – nie tylko pod względem wytrzymałościowym, lecz także estetycznym – w czym prezes upatruje szanse na przyciągnięcie zainteresowania klienta w trudniejszych czasach. Jak podkreśla, wywrotki są bardzo mocno i starannie wykonane. – Mamy również mocne biuro konstrukcyjne, które dba także o estetykę: zabudowy są ładne, muszą samochód upiększać, ponieważ klient kupuje oczami. Pierwsze wrażenie wizualne musi być dobre – dodaje.

Przebojem sprzedaży są urządzenia hakowe. Skibicki Technika Transportowa jest największym producentem tego typu urządzeń w zakresie wagi do 20 ton.

W ostatnim czasie hitem firmy stają się systemy hydraulicznej wymiany nadwozi. To wymarzona oferta na chudsze czasy, gdy klienci starają się maksymalizować korzyści przy minimalnym nakładzie. System hydraulicznej wymiany nadwozia sprawdza się szczególnie w tych branżach, w których występuje znacząca sezonowość produkcji. Koszt podwozia w porównaniu z jego zabudową jest wysoki, wymiana nadwozia pozwala zaś w pełni wykorzystać pojazd, który w innym wypadku przez dłuższy czas stałby bezczynnie. System firmy Skibicki pozwala dokonać wymiany nadwozia w ciągu zaledwie kwadransa!

Spółka oczekuje również na rozstrzygnięcie kwestii tzw. ustawy śmieciowej, regulującej polski rynek odbioru odpadów komunalnych. Na razie firmy z tej branży wstrzymują się z inwestycjami w haki i urządzenia bramkowe. W związku z tym spółka postanowiła poszerzyć swoją ofertę o nowe urządzenia, a tym samym także nowy krąg odbiorców. Jak zdradza prezes Skibicki, firma ma w planach produkcję żurawi.