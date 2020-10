Dowód w smarfonie

Jakie innowacje wprowadza aplikacja eDO APP?

eDO APP jest pierwszym rozwiązaniem umożliwiającym powszechne, zdalne korzystanie z warstwy elektronicznej e-dowodu. Oznacza to, że dzięki aplikacji możemy łatwo, szybko, a przede wszystkim bezpiecznie załatwić wiele spraw w e-administracji oraz korzystać z e-usług. Pokusiłbym się o stwierdzenie, że ta aplikacja zmieni podejście Polaków do wszelkiego rodzaju usług świadczonych drogą elektroniczną. Funkcjonalności eDO APP umożliwiają jej zastosowanie w każdej branży, w której konieczna jest weryfikacja tożsamości lub wieku klienta. Wszystko oczywiście przy użyciu zaawansowanych zabezpieczeń kryptograficznych. Dzięki naszemu rozwiązaniu każdy obywatel może również zdalnie złożyć oświadczenie woli. Co ważne – zarówno dla użytkownika indywidualnego, jak i biznesowego – eDO APP jest narzędziem uniwersalnym i bardzo prostym w codziennym użyciu. Mogą z niego skorzystać miliony Polaków, co warto szczególnie podkreślić przy aktualnych potrzebach i często niestety również ograniczeniach wynikających z trwającej pandemii.

Co z tradycyjnymi dokumentami?

PWPW opiera swoją działalność na dwóch filarach. Pierwszy z nich to produkty tradycyjne, a drugi – cyfrowe. Nasza strategia zakłada, że w najbliższych latach niezmiennie PWPW będzie dywersyfikować swoją działalność w tych obszarach. Warto podkreślić, że współcześnie oba typy produktów coraz częściej funkcjonują komplementarnie. Tradycyjne dokumenty uzupełniane są o warstwy elektroniczne, a co za tym idzie – powstaje przestrzeń dla rozwoju systemów operacyjnych. PWPW sprawnie tę przestrzeń zagospodarowuje.

Rozszerzamy nasze portfolio o rozwiązania IT nie tylko dla administracji, ale również bardzo ważnych dla nas klientów biznesowych, a także dla osób fizycznych.

Jednocześnie mogę zapewnić, że produkcja tradycyjna nadal ma się świetnie, a banknoty i dokumenty fizyczne stanowią istotny element naszej działalności.

PWPW stawia na innowacje?

Jesteśmy jednym z najnowocześniejszych przedsiębiorstw w branży security printing w Europie. Od lat nasze produkty – zarówno te fizyczne, jak i cyfrowe – wyróżniają się najwyższym poziomem zabezpieczeń. Jesteśmy dumni, że dzięki naszej pracy wiele sektorów biznesowych może minimalizować występujące w nich ryzyka. Ponadto mamy świadomość tego, jak wielka spoczywa na nas odpowiedzialność, dlatego nieustannie tworzymy kolejne innowacyjne rozwiązania, które po szczegółowych testach trafiają do naszych klientów. Wrócę tu do najnowszego produktu – aplikacji eDO APP. Klienci biznesowi szybko zorientowali się, że wykorzystanie potencjału tego narzędzia umożliwi redukcję kosztów i optymalizację procesów w firmach, a jednocześnie wzmocni ich wizerunek, jako korzystających z najnowocześniejszych cyfrowych technologii. To dla nas powód do radości.

Nad czym pracuje obecnie PWPW?

Dzięki kolejnym opracowywanym w PWPW narzędziom nieustannie zwiększamy funkcjonalności e-dowodu. Naszym celem jest wyposażenie Polaków w narzędzia, które umożliwią nam wszystkim wygodne funkcjonowanie w społeczeństwie cyfrowym. Pragniemy, aby użytkownicy naszych produktów czuli się bezpiecznie, a jednocześnie chcemy dostarczać im rozwiązania dla nich najwygodniejsze. Niebawem będzie można używać eDO APP m.in. przy zakupie ubezpieczenia, podpisaniu umowy z operatorem czy przy wynajmie samochodu. Stale pracujemy nad poszerzeniem kręgu usługodawców. Rozwijamy cały ekosystem produktów, które umożliwią w pełni cyfrowe funkcjonowanie każdego z nas.

Rozmawiał Adam Kobiałecki