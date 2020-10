Pierwsza w Polsce stacja ładowania na słupie oświetleniowym w Porcie Gdynia

Wykorzystanie infrastruktury zasilania oświetlenia skraca czas budowy stacji ładowania z kilkunastu do kilku miesięcy i obniża koszty inwestycyjne w porównaniu do stosowanych dotychczas rozwiązań. Dzięki łatwym i szybkim w wykonaniu modyfikacjom stacje takie mogą służyć nie tylko do ładowania elektrycznych aut, ale również hulajnóg czy rowerów. Pilotaż Energi Oświetlenia przewiduje montaż łącznie trzech testowych stacji. Poza portem dwie kolejne stacje powstaną również w Gdyni.

Urządzenie jest częścią pilotażowego programu spółki Energa Oświetlenie mającego na celu określenie potencjalnego zainteresowania tym rozwiązaniem wśród klientów indywidualnych i biznesowych. W przypadku Portu Gdynia analizowany jest komercyjny potencjał stacji na terenie kompleksów biurowych. Wyniki pilotażu pozwolą na wypracowanie konkretnych modeli biznesowych, które Energa Oświetlenie będzie mogła wdrażać na późniejszym etapie komercjalizacji projektu. Posłużą również jako podstawa do wypracowania ścieżek ewentualnej dalszej rozbudowy systemu ładowarek w Porcie, opartej na jego zapleczu infrastruktury energetycznej oraz dostosowanej do planowanych i już zrealizowanych tam inwestycji.

Powstanie odpowiedniej infrastruktury ładowania jest kluczowym czynnikiem, który napędzał będzie rozwój elektromobilności w Polsce. W jej budowie ważne są nie tylko indywidualne starania poszczególnych firm działających w sektorze e-mobility, ale również partnerstwa biznesowe dużych, silnych podmiotów z innowacyjnym potencjałem. Jednym z przykładów takiej współpracy są dwie duże pomorskie firmy: Energa i Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA.

Rozwiązanie wyjątkowe nie tylko w Polsce

– E-mobilność i paliwa alternatywne już teraz zmieniają branżę motoryzacyjną oraz oczekiwania klientów. Dlatego bardzo się cieszymy, że test technologii montażu stacji ładowania – pomysł polski, dostosowany do warunków naszego systemu oświetlenia ‒ zostanie przeprowadzony we współpracy z poważnym podmiotem na rynku, jakim bez wątpienia jest Port Gdynia. Uruchomienie pilotażowej stacji ładowania pojazdów jest idealną okazją do sprawdzenia w praktyce rozwiązania z powodzeniem stosowanego w innych krajach Europy, a dotychczas niewdrożonego w Polsce. Dużą wartością dodaną jest fakt, że na pełen montaż stacji na słupie oświetleniowym, wraz z planistyką i pozyskaniem pozwoleń, potrzeba dwa-cztery miesiące, podczas gdy dla standardowej wolnostojącej stacji w niektórych przypadkach może to być nawet 12-14 miesięcy – mówi Jerzy Brudnik, prezes zarządu Energi Oświetlenia.

Stacje ładowania na słupach oświetleniowych w Polsce różnią się nieco od podobnych urządzeń instalowanych za granicą. Wynika to z odmiennej konstrukcji polskiej sieci oświetleniowej.

W krajach zachodnich każda pojedyncza lampa ma własny układ sterowania, który pozwala m.in. regulować przepływ mocy między stacją a oprawą. W Polsce tymczasem pod jeden tego typu układ podpięte jest od kilku do kilkunastu słupów. W związku z tym poszerzenie systemu o dodatkowe urządzenia oraz zwiększenie jego funkcjonalności jest na naszym rynku przedsięwzięciem innowacyjnym, które wymagało po stronie spółki Energa Oświetlenie przeprowadzenia wielu testów i modernizacji istniejącej infrastruktury do potrzeb projektu. Dlatego wprowadzenie tego rozwiązania w warunkach polskich jest przedsięwzięciem nietypowym.

E-mobility pod rękę z ideą #greenport

Montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych wpisuje się we wdrażaną przez Port Gdynia ideę #greenport – kompleksowe rozwiązania oparte na zasadach zrównoważonego rozwoju, które czynią działalność spółki coraz bardziej ekologiczną. Wejście w obszar e-mobility stanowi z jednej strony dopełnienie dotychczasowych inwestycji, chodzi m.in. stację GBAS-RTK, który pozwala statkom wyposażonym w odpowiedni system lokalizacyjny na dużo bardziej precyzyjne i krótsze, a dzięki temu mniej emisyjne cumowanie.

– Innowacyjna stacja ładowania to kolejny krok w stronę realizowanej przez nas strategii zrównoważonego rozwoju, w której istotną rolę odgrywają zielone inicjatywy. Udostępniamy portową infrastrukturę drogową z myślą o mieszkańcach Gdyni i otaczającym nas środowisku naturalnym. Wpisując się w nurt zeroemisyjnego transportu, dążymy do poprawy jakości życia w regionie – mówi Jacek Sadaj, wiceprezes zarządu ds. infrastruktury Morskiego Portu Gdynia SA.

Potencjalna rozbudowa sieci stacji ładowania w Porcie w bliskiej perspektywie czasowej może stanowić atrakcyjne rozwiązanie dla przypływających do Polski mieszkańców Skandynawii.

Gdynia jest jednym z dwóch krajowych portów działających w ramach tzw. autostrady wodnej do Szwecji). W 2019 roku blisko połowa wszystkich nowych samochodów kupionych w Norwegii była wyposażona w napęd czysto elektryczny, a sprzedaż aut na prąd w Szwecji wzrosła przeszło dwukrotnie w porównaniu z rokiem poprzednim. Dla posiadaczy pojazdów elektrycznych z tych państw ważnym czynnikiem przesądzającym o przyjeździe do Polski będzie więc dostępność infrastruktury ładowania.

Łatwa i szybka rozbudowa systemu

Przez współpracę z Energą Oświetlenie Port Gdynia otwiera sobie szansę na sprostanie tym oczekiwaniom, przede wszystkim ze względu na fakt, że stacje ładowania na słupach oświetleniowych można zainstalować w czasie wyraźnie krótszym niż standardowe wolnostojące urządzenia. W tym wypadku nie trzeba np. występować o pozwolenie na budowę czy nową umowę przyłączeniową. Dzięki temu pełen montaż stacji na słupie oświetleniowym (razem z planistyką i pozyskaniem pozwoleń) trwa mniej więcej dwa miesiące, podczas gdy dla wolnostojącej stacji w niektórych przypadkach może to zająć nawet 14 miesięcy.

Pracując w przedziale mocy od 3,7 do 22 kW, w zależności od aktualnego poboru energii na potrzeby oświetlenia stacja na słupie pozwoli m.in. na uzupełnienie częściowo rozładowanych baterii pojazdów elektrycznych, a przy odpowiednio dłuższym postoju ‒ na ich pełne naładowanie. Co więcej, dzięki łatwym i szybkim w wykonaniu modyfikacjom stacje takie mogą służyć nie tylko ładowaniu aut elektrycznych, ale też innych pojazdów elektrycznych, jak hulajnogi czy rowery.

Jeszcze dwie stacje na słupach oświetleniowych w 2020 r.

Pilotaż Energi Oświetlenia przewiduje montaż łącznie trzech testowych stacji. Poza Portem dwie kolejne stacje powstaną również w Gdyni w ramach współpracy z miejskim samorządem w celu kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego. Ich instalacja i oddanie do użytku są przewidziane są na czwarty kwartał 2020 roku.

Oprócz tego Energa posiada własną sieć wolnostojących stacji ładowania, liczącą obecnie 45 obiektów. W ramach wspierania rozwoju elektromobilności przez samorządy lokalne do końca marca 2021 roku w ośmiu miastach północnej Polski powstanie 69 kolejnych ładowarek.

Energa Oświetlenie zarządza łącznie 332 tys. opraw oświetleniowych. Znajdują się one w większości miast północnej i środkowej Polski i są sukcesywnie modernizowane. Obecnie co piąta lampa oświetla przy wykorzystaniu energooszczędnej technologii LED.