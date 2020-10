Randka z pracodawcą

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu to wyzwanie, które Huawei stawia przed sobą, inwestując w programy społecznej odpowiedzialności biznesu. – Zdalniacy, czyli portal łączący pracodawców i pracowników z niepełnosprawnościami, to program, z którego wsparcia jesteśmy dumni, bo łączy to, co mamy w DNA, czyli technologię z odpowiedzialnością społeczną – mówi Alicja Tatarczuk, Public Affairs & CSR Manager w Huawei.

W konkursie Innowatory Wprost Huawei otrzymał nagrodę specjalną „Za działalność społeczną i pomoc w dobie koronawirusa”. – Działamy w Polsce od 16 lat. To tu znajduje się regionalna siedziba Huawei, z której zarządzamy 27 innymi rynkami. Polska jest sercem naszych działań i swoim zaangażowaniem społecznym chcemy wspierać jej rozwój – przekonuje Alicja Tatarczuk i dodaje, że Huawei od lat angażuje się w projekty społeczne, które przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu. – Przykładem takiej działalności jest współpraca z Fundacją Leżę i Pracuję. To oni pokazują, jak ogromnym problemem dla osób z niepełnosprawnościami jest brak pracy. I chodzi tu nie tylko o to, że oznacza to brak wystarczających środków do życia, ale także o skutki psychiczne, jakie niesie z sobą odcięcie od rynku pracy. Postanowiliśmy razem coś zmienić i wsparliśmy „Zdalniaków”, czyli projekt działający podobnie do portalu randkowego, tyle że łączący pracowników z niepełnosprawnościami i pracodawców – mówi Alicja Tatarczuk. Żeby wypróbować, czy to działa, sami wzięli udział w procesie rekrutacyjnym. – I tak do naszego zespołu trafił Aleksander, który w 2013 r. miał poważny wypadek podczas treningu sportowego, czego efektem jest niepełnosprawność ruchowa. Dzięki „Zdalniakom” wrócił na rynek pracy po siedmioletniej przerwie – opowiada i dodaje, że problemem przy zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami są stereotypy i strach pracodawców, dlatego firma zaangażowała się także w przygotowanie raportu diagnozującego bariery w zatrudnianiu takich osób. – Fundacja Leżę i Pracuję przygotowała raport, dzięki któremu wiemy, czego boją się pracodawcy, zatrudniając osoby z niepełnosprawnościami. Dzięki temu będzie można lepiej wesprzeć ich w procesie rekrutacji od A do Z, bo idea „Zdalniaków” to nie tylko połączenie szukających pracy z szukającymi pracowników, ale także wsparcie merytoryczne tego procesu. Chodzi o odczarowywanie niepełnosprawności. Z własnego doświadczenia jako przełożonej Aleksandra wiem, że bardzo przydatne było dla mnie wsparcie fundacyjnych ekspertów, zwłaszcza na początku współpracy. Istnieje wiele stereotypów związanych chociażby z komunikacją – jak rozmawiać, by nie urazić osoby z niepełnosprawnością, czy też jak motywować do rozwoju, ale też nie obciążyć nadmiernie pracownika o szczególnych potrzebach. Wskazówki, jakie otrzymaliśmy od zespołu Leżę i Pracuję, były niezwykle cenne.. Brakuje pracy 2,5 mln Polaków żyje z poważnymi ograniczeniami sprawności

28,8 proc. wynosi współczynnik aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami

8 godz. płatnej pracy w tygodniu wystarczy, by poprawić samopoczucie psychiczne Dane: Raport „Zdalniacy” przygotowany przez Fundację Leżę i Pracuję. Zaangażowanie społeczne Huawei wspiera wiele projektów społecznych: od 2020 roku jest sponsorem głównym Olimpiad Specjalnych;

razem z Polskim Związkiem Niewidomych stworzył aplikację Facing Emotions, która pozwala osobom niewidomym „zobaczyć” lub doświadczyć emocji na twarzach ludzi, z którymi rozmawiają;

wspiera uczelnie techniczne, przekazując sprzęt, organizując programy edukacyjne, jak Seeds for the Futrure, dzięki czemu studenci i młodzi naukowcy mają dostęp do najnowszych światowych technologii;

razem z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę pomaga w zapewnieniu pomocy psychologicznej dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych;

firma bierze udział w rządowym programie Dostępność+, który wspiera osoby niepełnosprawne;

angażuje się w pomoc szpitalom i placówkom medycznym, dostarczając sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z pandemią.