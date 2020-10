PGNiG uruchomi pilotażową stację tankowania wodorem na warszawskiej Woli

Hydra Tank – tak nazywa się najbardziej zaawansowany wodorowy projekt stworzony przez gazowego giganta, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. W jego ramach przy ul. Prądzyńskiego na warszawskiej Woli powstanie stacja badawcza tankowania pojazdów napędzanych wodorem. Zaprojektowanie i wybudowanie stacji, która ma ruszyć już w przyszłym roku, powierzono polsko-brytyjskiemu konsorcjum.

– Pierwszy etap eksploatacji stacji będzie dla PGNiG pilotażem, połączonym z pracami badawczymi. Chcemy, aby wodór stał się uzupełnieniem obecnej oferty PGNiG paliw napędowych obejmującej CNG i LNG, co będzie sprzyjało dalszemu rozwojowi gazomobilności w Polsce – zauważa Arkadiusz Sekściński, wiceprezes zarządu PGNiG ds. rozwoju.

W testowaniu działania i możliwości stacji spółce pomoże Toyota Motor Poland, koncern motoryzacyjny, z którym PGNiG podpisało umowę. Wybór tej firmy na partnera nie jest przypadkowy, bo to właśnie Toyota jest pionierem we wprowadzaniu do masowej produkcji samochodów na wodór. Zarówno PGNiG, jak i Toyota, biorą też aktywny udział w tworzeniu Polskiej Strategii Wodorowej: współdziałanie ma doprowadzić do wprowadzenia na polski rynek wodoru jako czystego paliwa dla bezemisyjnych pojazdów elektrycznych z ogniwami paliwowymi.

– W motoryzacji mamy obecnie do czynienia z rewolucją, a Toyota jako globalna marka od lat wspiera rozwój całego sektora m.in. poprzez udostępnianie patentów. Cieszymy się, że z PGNiG jako naszym partnerem, będziemy pracować nad jak najefektywniejszym wykorzystaniem wodoru na wszystkich etapach. Inżynierowie obu marek będą wspólnie brać udział w procesie projektowania i budowy stacji tankowania wodoru, a także planowaniu i przeprowadzeniu badań – opowiadał Jacek Pawlak, prezydent Toyota Motor Poland i Toyota Central Europe.

Nowy program wodorowy PGNiG

Stacja to element ogłoszonego w maju badawczego programu wodorowego PGNiG-u: „Wodór – Czyste Paliwo dla Przyszłości (Hydrogen – Clean Fuel for the Future)”. Tworzy go kilka projektów – od produkcji „zielonego wodoru” poprzez jego magazynowanie i dystrybucję, aż do wykorzystania w energetyce przemysłowej. W ciągu czterech najbliższych lat na prace badawcze związane z nowym programem PGNiG planuje wydać ponad 31 mln zł.



– Zgodnie z zapowiedziami rozpoczynamy działania, które pozwolą na stopniową dywersyfikację działalności Grupy PGNiG. Chcemy zbudować kompetencje w zakresie wodoru. Naszym celem jest wzbogacenie oferty biznesowej, co przełoży się na przychody ze sprzedaży nowego paliwa oraz usług z nim związanych, a także przyczyni się do wzrostu sprzedaży paliwa gazowego ogółem przez PGNiG. Poprzez realizację zaplanowanych projektów wodorowych PGNiG włączy się w rozwój rynku paliw alternatywnych, a tym samym przyczyni się do wypełnienia przez Polskę celów polityki klimatycznej UE – mówi Jerzy Kwieciński, prezes PGNiG. I dodaje:

– Nowy program wodorowy to pierwszy z przykładów zwrotu PGNiG w kierunku zielonej energii. W ciągu 2-3 najbliższych lat chcemy stworzyć spójny łańcuch kompetencji wodorowych, który pozwoli na dalszy rozwój w tym obszarze – podsumowuje prezes PGNiG.

Koncern rozpoczął już badania nad możliwością magazynowania i transportu wodoru przy wykorzystaniu sieci gazu ziemnego. W ramach projektu o nazwie InGrid – Power to Gas w oddziale spółki w Odolanowie powstanie instalacja, w której w 2022 roku ma się rozpocząć produkcja „zielonego wodoru”. PGNiG chce w tym celu wykorzystać energię elektryczną wytwarzaną przez panele fotowoltaiczne.

– Instalacja pozwoli nam na przetestowanie całego procesu – od produkcji zielonego wodoru, do dostawy odbiorcom. Będziemy także mogli przeprowadzać próby wtłaczania odpowiedniej mieszanki gazu i wodoru do sztucznej sieci gazowej, testować magazynowanie wodoru, a także dostarczanie go cysterną do naszej stacji w Warszawie – wyjaśnia Arkadiusz Sekściński.

Z kolei Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze PGNiG rozbuduje swoją działalność analityczną, by stać się pierwszym w Polsce i jednym z niewielu w Europie laboratorium badającym czystość wodoru. Po uzyskaniu akredytacji Laboratorium będzie badało paliwa alternatywne dla PGNiG, ale także zaoferuje taką usługę komercyjnie podmiotom zewnętrznym.

*Tekst powstał we współpracy z PGNiG.