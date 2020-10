Monitorowanie glikemii to podstawa kontroli cukrzycy

Do niedawna wydawało się, że nie można w inny sposób kontrolować poziomu glukozy niż na pomocą glukometru. Często się mówi, że nauka zmienia życie. Jaką zmianą w życiu chorych na cukrzycę jest zastosowanie takich urządzeń jak FreeStyle Libre, tegoroczny laureat Innowatorów Wprost w kategorii Nauka?

Monitorowanie stężenia glukozy odbywa się w ten sam sposób od dziesięcioleci: nakłuwanie palca, umieszczanie kropli krwi na pasku testowym, wkładanie go do czytnika i czekanie na pomiar. Pacjenci z cukrzycą, aby sprawdzić poziom glukozy, muszą czasami kłuć palce nawet 12 razy dziennie. Jest to bolesne, inwazyjne i męczące.

To, co czyni FreeStyle Libre wyjątkowym, to szybkie skanowanie sensora w celu zebrania danych dotyczących poziomu glukozy. Inną kluczową cechą systemu do monitorowania poziomu glikemii metod skanowania firmy Abbott jest mały, jednorazowy czujnik, który działa do 14 dni. Czujnik nie wymaga kalibracji poprzez nakłucie opuszki palca, rutynowych nakłuć palca i automatycznie mierzy, przechwytuje i przechowuje dane dotyczące poziomu glukozy. System FreeStyle Libre oferuje również oprogramowanie do generowania prostych raportów AGP (ambulatoryjny profil glukozy), które zapewniają przejrzystą analizę danych dotyczących stężenia glukozy.

Prawidłowe monitorowanie glikemii to podstawa dobrej kontroli choroby, pozwala lepiej rozumieć, w jaki sposób na poziom glikemii wpływają stosowane leki, szczególnie insuliny, spożywane posiłki, wysiłek fizyczny, ilość snu czy nawet stan psychiczny. Dzięki temu osoba chora na cukrzycę może znacząco pełniej zaangażować się w proces terapeutyczny. System Freestyle Libre umożliwia w pełni wykorzystanie możliwości, które daje nowoczesna telemedycyna – na przykład zdalny kontakt z lekarzem.

Na czym polega system do ciągłego monitorowania glikemii metodą skanowania?

System FreeStyle Libre to niewielki sensor, który w prosty sposób chory może samodzielnie umieścić na tylnej części ramienia. Sensor automatycznie mierzy i zapisuje odczyty stężenia glukozy w dzień i w nocy. Poziom glukozy odczytuje się poprzez skanowanie sensora przez aplikację na smartfonie lub korzystając ze specjalnego czytnika. Odczyty stężenia glukozy można wykonywać dowolną liczbę razy dziennie, w razie potrzeby lub na życzenie – bezbolesnym, jednosekundowym skanem. Przy każdym skanie można zobaczyć aktualny odczyt stężenia glukozy, 8-godzinną historię i kierunek, w jakim zmierza poziom glukozy. Dane generowane przez system mają na celu przedstawienie praktycznych trendów i wzorców, które mogą pomóc pacjentom określić, jak modyfikować dietę i inne działania, aby lepiej radzić sobie z cukrzycą i poprawić stan zdrowia. Sensor FreeStyle Libre jest wodoodporny i może być noszony podczas kąpieli w wannie i pod prysznicem, jak również podczas pływania i ćwiczeń fizycznych.

Okres pandemii COVID-19 to sprawdzian dla telemedycyny. Za pomocą tego urządzenia można nie tylko szybko sprawdzić poziom glukozy we krwi, ale także przesyłać dane lekarzowi. Jak to rozwiązanie faktycznie sprawdziło się w okresie epidemii COVID-19 i czy mają do niego dostęp polscy pacjenci?

System FreeStyle Libre to również narzędzia cyfrowe (aplikacje FreeStyle LibreLink, LibreLinkUp i LibreView – bezpieczny, oparty na chmurze system zarządzania danymi), które umożliwiają chorym na cukrzycę, opiekunom oraz lekarzom zdalny kontakt w celu kontroli choroby. Dane dotyczące poziomu glukozy są udostępniane automatycznie, co – we współpracy z lekarzem – umożliwia podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących leczenia. Aplikacje te to rozwiązania, które wraz z e-receptą i e-zleceniem mogą sprawić, że opieka diabetologiczna wkroczy w nową erę.

FreeStyle Libre mogą stosować wszystkie osoby z cukrzycą powyżej 4. roku życia, w tym również kobiety z cukrzycą w ciąży. Obecnie system FreeStyle Libre jest refundowany dla dzieci w wieku 4-18 lat. Abbott czyni starania, aby grupa ta została rozszerzona.