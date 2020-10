Technologie i bezpieczeństwo – Lafarge staje na wysokości zadania

Lafarge to bez wątpienia światowy lider w produkcji materiałów budowlanych. Firma jest obecna na polskim rynku od 1995 roku, czyli działa tu już od 25 lat! Obecnie w 51 zakładach pracuje blisko 1500 pracowników. A to tylko część globalnej Grupy LafargeHolcim, która zatrudnia około 90 tys. pracowników w ponad 80 krajach i posiada ponad 2300 zakładów na świecie.

Nie ma ucieczki przed digitalizacją

Mimo że postęp technologiczny w budownictwie jest zdecydowanie mniejszy niż w wielu innych branżach, nie ma wątpliwości, że także branża budowlana musi się zmieniać, żeby przetrwać. Dlatego też cyfryzacja jest elementem strategicznym dla funkcjonowania Lafarge w Polsce. ‒ To dzięki digitalizacji możemy szybciej dotrzeć do potencjalnego klienta – jesteśmy w stanie szybciej produkować, lepiej kontrolować, poprawiać wydajność i ciągłość produkcji, bo będziemy szybciej identyfikować potencjalne źródło awarii. Dlatego żeby skutecznie przeprowadzić digitalizację w firmie, trzeba dotknąć wszystkich obszarów. To wymaga zmiany mentalności i sposobu, w jaki większość działów firmy radzi sobie z codziennymi zadaniami – od BHP przez produkcję sprzedaż po dział prawny, marketing, IT etc. ‒ tłumaczy Alessandro Tofani, kierownik Zespołu Strategii i Digitalizacji Lafarge w Polsce.

Digitalizacja i wykorzystanie nowoczesnych narzędzi pozwalają Lafarge na wdrożenie innowacyjności stopniowo na kolejnych etapach swojej działalności. W samej logistyce już blisko 70 proc. wszystkich zamówień w kruszywach i cemencie odbywa się online. Producent inwestuje także w modernizacje i rozbudowy swoich zakładów, aby były one nowoczesne, miały minimalny wpływ na środowisko i zapewniały przewagę konkurencyjną. Przykładem takiej inwestycji jest modernizacja Cementowni Kujawy działającej w ramach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz budowa na jej terenie kompleksowej platformy paliw alternatywnych. Firma Lafarge zrealizowała również projekt innowacyjnego, w pełni automatycznego, laboratorium zmianowego z wykorzystaniem robota służącego do analizy parametrów jakościowych wytwarzanych produktów. Nowoczesne laboratorium w Cementowni Kujawy to na tę chwilę jedyny tego typu projekt w polskim przemyśle cementowym.

Cementownia Kujawy – duma Lafarge

Obiekt w Bielawach, którego zapleczem surowcowym jest największa w Polsce kopalnia wapienia, to jeden z najnowocześniejszych zakładów w Polsce oraz w Grupie LafargeHolcim na świecie. Jego właścicielem od 1995 roku jest firma Lafarge, ale wydobycie kamienia wapiennego na tym terenie sięga 1860 roku. W 2018 r. w klasyfikacji porównywania wyników globalnych w Grupie LH (147 zakładów) Cementownia Kujawy zajęła 2. miejsce w Europie i 6. na świecie pod względem stabilności prowadzenia zakładu, poziomu bezpieczeństwa, optymalnych kosztów, niskich wskaźników zużycia energii elektrycznej i cieplnej z ograniczonym wpływem na środowisko, a także rozwoju pracowników w firmie. W Kujawach testowana jest także pierwsza w Polsce ładowarka CAT na napęd hybrydowy, dzięki czemu można zaoszczędzić paliwo i dodatkowo zredukować emisję CO₂. ‒ Inwestujemy w nowe technologie, żeby być konkurencyjnymi na rynku. Wiemy, że jeżeli nie będziemy się rozwijać i nieustannie iść do przodu, to przegramy – podkreśla Krzysztof Suchorz, dyrektor generalny Linii Produktowej Kruszyw Lafarge w Polsce.

Wiedząc, jak duże znaczenie ma zarówno jakość produktów, jak i czas dostawy do końcowego klienta oraz zapotrzebowanie na produkt na danym rynku, Lafarge bazuje na rozwiązaniach Przemysłu 4.0. Co to takiego? Przede wszystkim chodzi o sztuczną inteligencję, predictive maintenance (czyli zbieranie danych o stanie maszyn i przebiegu procesów, co pozwala na przewidywanie wystąpienia awarii) oraz augmented reality (czyli rzeczywistość rozszerzona, tj. system łączący świat rzeczywisty z generowanym komputerowo).

Zintegrowany system SAP dotyka wszystkich aspektów funkcjonowania zakładu – od zakupu usług i części poprzez księgowość, raportowanie produkcji oraz utrzymanie ruchu. Dzięki temu wszystkie działy pracują na tych samych danych, a proces jest bardzo skoordynowany i nastawiony na maksymalizację wydajności i redukcję kosztów stałych.

Modernizacja Cementowani Małogoszcz

Kujawy to nie jedyny zakład, który jest oczkiem w głowie Lafarge. Firma chce zainwestować ponad 100 mln euro w modernizację Cementowni Małogoszcz. Za dwa lata będzie to najnowocześniejszy obiekt w Europie. Modernizacja umożliwi wzrost efektywności technicznej zakładu i minimalizację wpływu na środowisko poprzez redukcję emisji CO₂ o mniej wiecej 20 proc. oraz ograniczenie zużycia energii o jedną trzecią w stosunku do tego, co było przed modernizacją. Część inwestycji realizowana będzie przy współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku, a zakończenie planowane jest na 2023 rok.

To jedna z największych inwestycji koncernu w Europie Środkowo-Wschodniej, a po jej ukończeniu będzie to jedna z najnowocześniejszych cementowni w Europie. Obniżenie emisyjności będzie możliwe dzięki budowie jednego, nowoczesnego pieca obrotowego do wypału klinkieru o wydajności około 4 tys. ton na dobę. Powstanie również nowa, efektywniejsza instalacja paliw alternatywnych, która umożliwi większe zastosowanie biomasy, czyli odnawialnych źródeł energii pochodzących z przemysłu meblarskiego czy papierniczego. Pozwoli to zminimalizować udział paliw kopalnych w produkcji i będzie stanowić istotny element gospodarki obiegu zamkniętego, rozwiązując problem odpadów. Poprawi się również efektywność energetyczną zakładu. Zużycie energii zmniejszy się o jedną trzecią dzięki mniej energochłonnym urządzeniom i produkcji energii własnej. Obniży się również emisja wtórna pyłów poprzez przebudowę magazynów surowców oraz terminali rozładunkowych.

Nowoczesność i ekologia

LafargeHolcim podpisał deklarację Net Zero Pledge, przez co zobowiązał się, że będzie dążył do dalszej redukcji emisji dwutlenku węgla.

– To duży krok dla Lafarge i całej branży cementowej w kierunku bycia bardziej neutralną dla środowiska. Naszą ambicją w Polsce jest redukcja emisji CO2 o 55 proc. do roku 2025. W 2023 roku chcemy osiągnąć poziom 395 kg CO₂ netto/tonę cementu, a do 2030 roku ma to być już 300 kg. To sprawi, że Polska będzie miała jeden z najbardziej ekologicznych cementów na świecie – podkreśla Xavier Guesnu, prezes zarządu Lafarge w Polsce.

Koncern jest pierwszą globalną firmą zajmującą się materiałami budowlanymi współpracującą z Science-Based Targets (SBTi) ‒ inicjatywą, której celem jest m.in. rozwój ekologicznego budownictwa.

Już teraz cementownie Lafarge w Polsce wykorzystują około 80 proc. energii cieplnej potrzebnej do wypału klinkieru z paliw alternatywnych. Paliwa te produkowane są w Zakładzie Produkcji Paliw Alternatywnych (ZPPA) w Cementowni Kujawy i wytwarzane z dobrej jakości frakcji odpadów przemysłowych czy komunalnych. Co ważne ‒ ich wykorzystanie nie powoduje emisji CO₂ dzięki unikalnej technologii wypału klinkieru w piecu cementowym.

Firma LafargeHolcim tylko w 2019 roku poddała recyklingowi 48 mln ton odpadów, dzięki czemu stała się światowym liderem w rozwiązaniach związanych z odpadami, przyczyniając się do czystszych miast przy jednoczesnym zachowaniu ograniczonych zasobów Ziemi.

– Jako największy na świecie producent cementu mamy do odegrania kluczową rolę w walce z dzisiejszym kryzysem klimatycznym. Na naszej drodze do stania się firmą o zerowej wartości netto nie jesteśmy tylko częścią rozwiązania, ale także wspieramy naszych klientów w ich ambicjach w zakresie redukcji CO₂. Żadna firma nie jest w stanie samodzielnie stawić czoła dzisiejszemu wyzwaniu klimatycznemu, dlatego stawiamy na współpracę różnych branż, aby mieć realny wpływ na zmiany – komentuje Magali Anderson, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w LafargeHolcim.

Bezpieczeństwo to podstawa

Lafarge zdaje sobie doskonale sprawę, że rozwój ekonomiczny nie jest możliwy bez zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Podkreśla, że bezpieczeństwo i ochrona zdrowia są wartością nadrzędną i priorytetowym zobowiązaniem zarówno jako firmy produkcyjnej, istniejącej w Polsce już od 25 lat, jak również członka Grupy LafargeHolcim.

Firma wprowadziła kulturę Zero Wypadków związaną z liczbą niebezpiecznych zdarzeń i chorób zawodowych. Aby to się udało, Lafarge zwiększyło wiedzę i umiejętności w obszarze bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i ochrony środowiska u swoich pracowników i podwykonawców firmy. Dbałość o te dwa aspekty pozwala nie tylko unikać zdarzeń wypadkowych, ale też poważnych awarii przemysłowych i zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Wprowadzając nowe technologie, przedsiębiorstwo cały czas podąża za zmianami, które wprowadza, i ocenia ryzyko, w szczególności pod kątem możliwości wystąpienia błędów i naruszeń systemowych i indywidualnych. W tym celu prowadzi się analizy przyczyn zdarzeń oraz działania zmierzające do tego, by wartości i zasady obowiązywały nie tylko w fabryce, ale były świadomie oraz spontanicznie przenoszone w sferę życia prywatnego (sposób parkowania samochodów, umiejętność udzielania pierwszej pomocy czy stosowania środków ochrony osobistej).

Ale na tym ochrona pracowników w Lafarge się nie kończy, firma w szczególny sposób dba też o nich w czasie pandemii. Wszystkie zakłady grupy Lafarge w Polsce dołączyły do ogólnopolskiej akcji #niezwalniajmy. Spółka publicznie deklaruje, że dołoży wszelkich starań, aby chronić miejsca pracy i zatrudnionych w firmie ludzi.

Lafarge to solidny pracodawca, którego kultura organizacyjna oparta jest na bezpieczeństwie i zrównoważonym rozwoju, wzmacniana kluczowymi wartościami – uczciwością, współpracą i odpowiedzialnością.

* Materiał powstał we współpracy z Lafarge