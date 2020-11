Inżynierowie pracują nad podwyższaniem rozdzielczości zdjęć satelitarnych

Projekt ten o nazwie „DeepSent” został zakwalifikowany do finansowania przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) – podała firma.

Technologia ta umożliwi szersze wykorzystanie zdjęć z wcześniejszych satelitów m.in. do mapowania terenu, planowania przestrzennego, wspomagania podejmowania decyzji w branży ubezpieczeniowej czy do szybkiej reakcji na sytuacje kryzysowe w celu ochrony środowiska. Poprawa rozdzielczości może także znaleźć zastosowanie na przykład w radiologii, do powiększania obrazów tomografii komputerowej.

Inżynierowie wykorzystają techniki rekonstrukcji nadrozdzielczej (ang. super-resolution reconstruction), które pozwalają powiększać rozdzielczość zdjęcia w taki sposób, aby – zamiast siatki pikseli – można było zobaczyć niewidoczne wcześniej szczegóły.

By osiągnąć taki efekt zastosowane zostaną algorytmy umożliwiające dobór danych do uczenia sieci. Inżynierowie najpierw zastosują istniejące sieci do rekonstrukcji nadrozdzielczej obrazów Sentinel-2 w taki sposób, że każde pasmo obrazu multispektralnego będzie traktowane niezależnie, a następnie podjęta zostanie próba wykorzystania korelacji pomiędzy poszczególnymi pasmami.

KP Labs to firma z Gliwic zajmująca się rozwojem zaawansowanych technologii dla sektora kosmicznego.

