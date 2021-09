Innowatory „Wprost” 2021 rozdane. Nagrodziliśmy innowacyjne przedsięwzięcia, od dronów po Cyberbone

We wtorek odbyła się gala wręczenia nagród Innowatory 2021 tygodnika „Wprost”, podczas której wyróżniono te firmy i osoby, które postawiły na innowacyjne rozwiązania w swojej działalności, a ich decyzje i dokonania przyczyniły się do rozwoju kraju. W dodatku udało się im to zrobić w trudnych czasach koronakryzysu, który wymusił na wielu branżach natychmiastową zmianę modelu biznesowego.

„Wprost” doceniło nie tylko stricte biznesowe dokonania, o czym świadczyła nagroda w kategorii Osobowość Innowacji, która powędrowała do prof. Mariusza Kuśmierczyka, kardiologa i transplantologa, z Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie. Lekarz wielokrotnie podejmował się trudnych, podwójnych transplantacji, np. serca i nerki. – Maestro, wirtuoz skalpela, cudotwórca, tak mówią o nim pacjenci i ich rodziny. Wkracza wtedy, gdy leki nie są w stanie już pomóc, i tylko operacja może uratować życie – tak wyróżnienie dla profesora argumentowała prezes zarządu PMPG Polskie Media S.A. Katarzyna Gintrowska.

Innowatory „Wprost” – Farmacja

Nagrodę za innowacje w kategorii Farmacja otrzymała natomiast spółka GSK Commercial, która przez lata prowadziła prace nad preparatem wspomagającym leczenie zakażeń wirusem HIV. Nowa terapia opracowana przez koncern, która opiera się na schemacie dwulekowym (dotychczas pacjenci z HIV korzystali z terapii wielolekowych, trójlekowych), to prawdziwa rewolucja. Lek DOVATO, który zaprezentowano w październiku 2020 roku, okazał się tak samo skuteczny jak poprzednicy. To właśnie za ten preparat GSK Commercial zostało wyróżnione Innowatorem.

Druga nagroda w kategorii Farmacja trafiła do firmy Bristol Myer Squibb za opracowanie leku Luspatercept, przeznaczonym dla osób chorujących na przewlekłe nowotwory szpiku. Takie osoby muszą mieć przetaczaną krew, a dzięki przyjmowaniu Lutspaterceptu mogą uniknąć transfuzji. Zamiast wizyt w szpitalu, pacjenci z zespołami mielodysplatycznymi przyjmują zastrzyk i nie ma potrzeby przetaczania krwi. W ten sposób lek „podwójnie” ratuje życie – krew, która nie jest dzięki niemu wykorzystywana przy transfuzjach, można wykorzystać do ratowania innych pacjentów.

Innowatory „Wprost” – Energia i Przemysł

Kolejną kategorią Innowatorów „Wprost” była Energia i Przemysł, w której nagrodę otrzymała Polska Grupa Energetyczna. W tym wypadku innowacje przyszły na ratunek zielonej energii: Enea wspólnie ze startupem InnoTronics stworzyła i wdrożyła system do automatycznej inspekcji łopat turbin wiatrowych. To trochę historia z przyszłości, która dzieje się teraz – bezzałogowe drony dostają polecenie, a później same dokonują inspekcji turbin, co sprawia, że ich serwisowanie staje się tańsze, no i bezpieczniejsze.

Ostatnie lata to przede wszystkim zmiany w myśleniu o energetyce, a kategorię Energia i Przemysł zdominowały spółki z tej branży. Innowator w kategorii powędrował także do innej spółki energetycznej z Polski, grupy Enea. W tym wypadku „Wprost” wyróżniło koncern za prace nad głównym do głównego problemu fotowoltaiki – gdy nie świeci słońce, instalacje PV nie generują prądu. Enea zainstalowała w swojej sieci prototypowe magazyny energii, zbudowane w pięciu różnych technologiach. W ten sposób spółka chce sprawdzić ich działanie w praktyce, a później ustalić, który z nich jest najefektywniejszy.

Innowatory „Wprost” – Budownictwo i Infrastruktura, Innowacyjny Samorząd, Usługi dla Biznesu

W kategorii Budownictwo i Infrastruktura Innowatorem wyróżniony został autorski projekt Polskich Kolei Państwowych, Innowacyjne Dworce Systemowe (IDS), czyli ekologiczne i nowoczesne dworce. IDS mają panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, systemy odzyskiwania deszczówki. Jak dotąd takie dworce stanęły w 12 miejscowościach w Polsce.

W kategorii Innowacyjny Samorząd tygodnik „Wprost” przyznał dwie nagrody: jedną zdobył marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, który w swoim górniczym i pełnym przemysłu ciężkiego regionie, ruszył ze strategią Zielone Śląskie 2030, mającej na celu poprawę warunków życia mieszkańców. Drugą otrzymał Adrian Łuckiewicz, burmistrz Wasilkowa, gminy nieopodal Białegostoku w woj. podlaskim. To Łuckiewicz stworzył loterię podatkową „Mieszkasz w gminie Wasilków? Wygrywasz!”, Kartę Wasilkowianina, wprowadził ulgi na bilety komunikacji miejskiej, a wszystko po to, by zachęcić jak najwięcej osób do mieszkania i odprowadzania podatków w Wasilkowie. Efekty? Gmina Wasilków odnotowuje największe nominalne wzrosty w udziałach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Igor Łukasik, który po karierze profesjonalnego siatkarza, udowodnił, że można ze sportu sprawnie przenieść się do biznesu. Po kontuzji, która przerwała jego karierę, stworzył holding spółek działających w sektorach finansów i nieruchomości i postawił na ekologiczne budownictwo, w tym na samowystarczalne budynki. Właśnie za te działania otrzymał Innowatora w kategorii Usługi dla Biznesu.

Innowatory „Wprost” – Nowe Technologie, Design i Dobra Luksusowe

Ostatnie lata to wyścig spółek o to, by stawiać na mniejsze emisje, wykorzystywać mniej energii, ale też być bliżej swoich klientów. To właśnie za stawianie na takie rozwiązania w kategorii Nowe Technologie Innowatory otrzymały Epson i PZU Zdrowie. Epson, firma zajmująca się drukiem, opracowała nowatorską technologię Heat Free, która sprawia, że podczas drukowania nie jest używane ciepło. W efekcie spada zużycie energii nawet o 85 proc.

Z kolei PZU Zdrowie w nowej, covidowej rzeczywistości, ruszyło z programem opieki dla osób zakażonych koronawirusem o nazwie Zdalna Opieka COVID. W czasie pandemii z programu skorzystało 95 tysięcy pacjentów, a doświadczenia, które zdobyła spółka, pozwolą jej na dalszy rozwój systemów opieki zdalnej.

Firma Moskit-Alu udowodniła, że rewolucja w napędach elektrycznych nie musi dotyczyć wyłącznie rynku aut. Zaprojektowała, wykonała i wprowadziła do produkcji napęd elektryczny do łodzi motorowych, które nie emitują spalin, mają też niski poziom hałasu. Właśnie za ten produkt Innowator w kategorii Design i Dobra Luksusowe trafił do Moskit-Alu. W tej kategorii wyróżniona została też Luxe Fashion, za nowatorskie podejście do sprzedaży, a dzięki swojej innowacyjnej platformie zanotowała wzrost sprzedaży o 70 proc.

Innowatory „Wprost” – Ekologia i Środowisko, Finanse i Tech i nagroda Dobrych Genów Innowacji

Dbałość o ekologię i środowisko przyświecała wielu laureatom tegorocznych Innowatorów, ale „Wprost” zdecydował o szczególnym wyróżnieniu w tej materii dwóch firm. Columbus Elite, lider branży OZE, oferuje klientom pompy ciepła, magazyny energii czy instalacje fotowoltaiczne – szybko odnalazła się w nowych realiach i jak dotąd z ich usług skorzystało 18 tysięcy klientów. Z kolei British American Tobacco zainwestowało 450 milionów złotych w swoją fabrykę w Augustowie: w ten sposób firma ograniczyła emisję dwutlenku węgla z tego zakładu o 70 ton.

W kategorii Finanse i Tech zwyciężyło PZU S.A., które opracowało narzędzie PZU Cyber Raport, pozwalające na testowanie kilkunastu funkcji strony internetowej i sprawdzenie, czy przypadkiem nie służy ona do ataków hakerskich. Nagrodę Dobrych Genów Innowacji otrzymał natomiast startup ReliaSol, współpracujący z PGNiG, za swoją innowacyjną aplikację, która pozwala przewidywać ryzyko wystąpienia awarii w elektrociepłowniach, by uniknąć nieplanowanych przestojów.

Nagrodę w kategorii Nauka otrzymała także spółka Syntplant, tworząca implanty, które od początku do końca mają być przygotowane „na miarę”. Ich rozmiary i kształt są konsultowane z lekarzami jeszcze przed operacją, tak, by jak najlepiej dopasować je do potrzeb pacjenta. Swoje innowacyjne rozwiązanie spółka nazwała Cyberbone i właśnie dzięki niemu mogła zwyciężyć w tej kategorii.

