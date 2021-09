Zdalna Opieka COVID – sposób na podniesienie poziomu bezpieczeństwa pacjenta

Czym jest Zdalna Opieka COVID

Zdalna Opieka COVID to program opieki nad pacjentami chorymi na koronawirusa, realizowany przez PZU Zdrowie. Pacjentowi, który jest objęty programem, oferowane są konsultacje telemedyczne z internistą oraz psychologiem i dostęp do sprawdzonych źródeł informacji na temat COVID-19. Ponadto PZU Zdrowie dostarcza choremu pulsoksymetr do stałej kontroli saturacji krwi oraz pulsu, który pozwala zmniejszyć zagrożenie, że pacjent zbyt późno dostrzeże, że jego stan zdrowia się pogarsza i potrzebuje konsultacji z lekarzem czy w poważniejszej sytuacji wymaga hospitalizacji.

Ze Zdalnej Opieki COVID mogą skorzystać pełnoletni pacjenci posiadający opiekę medyczną w PZU Zdrowie w formie abonamentu lub ubezpieczenia. Dzięki programowi, pacjenci chorzy na COVID-19 mogą czuć się bezpiecznie podczas domowego leczenia i w razie potrzeby mają zapewnioną szybką pomoc specjalistów.

Pandemia, która towarzyszy naszej codzienności od półtora roku, nadal jest obecna. Zgodnie z przewidywaniami ekspertów znajdujemy się na początku czwartej fali. Wiele osób chorujących w warunkach domowych na koronawirusa obawia się przechodzenia choroby w samotności. Aby temu przeciwdziałać, postanowiliśmy zaoferować naszym pacjentom, których stan pozwala na przechorowanie COVID-19 w domu, Zdalną Opiekę COVID. Celem PZU Zdrowie jest przede wszystkim zapewnienie pacjentowi ciągłego dostępu do rzetelnych informacji o chorobie poprzez kontakt ze specjalistami w ramach telekonsultacji medycznych. Istotnym elementem naszego programu jest pulsoksymetr. Dostają go wszyscy pacjenci, którzy mają dodatni wynik testu lub podejrzewają zakażenie koronawirusem na podstawie objawów – wyjaśnia Anna Janiczek, prezes zarządu PZU Zdrowie.

Efekty programu

Celem programu Zdalnej Opieki COVID jest popularyzacja rozwiązania zdalnej opieki medycznej w trakcie pandemii. W podobnym modelu PZU Zdrowie wspiera także pacjentów z systemu publicznego, współpracując z Ministerstwem Zdrowia i będąc operatorem medycznym Domowej Opieki Medycznej (DOM). Z nieodpłatnej pomocy skorzystało już blisko 100 tys. pacjentów, którzy wykonali ponad 3,5 mln pomiarów pulsoksymetrem. Lekarze PZU Zdrowie udzielili prawie 20 tys. teleporad pacjentom objętych programem. W 4,6 tys. przypadków konieczne było wezwanie karetki pogotowia.

Aspekty psychologiczne podczas choroby

W procesie rekonwalescencji kluczowy jest także stan emocjonalny pacjenta. Izolacja, brak pewności co do przebiegu choroby i jej ewentualnych konsekwencji mogą wpływać negatywnie na kondycję psychiczną. Dlatego PZU Zdrowie udziela konsultacji psychologicznych, aby wszystkie osoby potrzebujące mogły być pod opieką psychologa.

Gdy pacjent zachoruje na koronawirusa, tak samo ważna jest jego kondycja psychiczna, jak i fizyczna. Dlatego nasz program obejmuje również opiekę psychologiczną. Ze względu na niepokój, który towarzyszy naszym pacjentom, choroba może prowadzić do różnego rodzaju zaburzeń psychologicznych. Dlatego postanowiliśmy, że każdy pacjent w programie Zdalna Opieka COVID będzie mógł skorzystać z telekonsultacji z naszymi psychologami. Mają oni doświadczenie w pracy w różnego rodzaju infoliniach psychologicznych, w telefonach zaufania, dlatego sprawdzają się w pomocy trybie interwencyjnym – mówi Anna Janiczek, prezes zarządu PZU Zdrowie.

Przyszłość telemedycyny

Zdalna Opieka COVID została wdrożona w PZU Zdrowie podczas jesiennej fali pandemii w 2020 roku jako dodatkowa możliwość opieki medycznej nad pacjentem poprzez wykorzystanie po raz pierwszy na tak szeroką skalę zdalnego monitoringu zdrowia.

Dotychczasowe raporty i analizy wskazują na szereg korzyści związanych z telemedycyną dla wszystkich uczestników sektora ochrony zdrowia. PZU Zdrowie objęło patronatem powstanie raportu na temat telediabetologii. Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza we współpracy z ekspertami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego opublikowała niedawno raport „Jak wykorzystać potencjał telemedycyny w diabetologii?”. Prognozy WHO wskazują, że liczba chorych na świecie w 2040 r. może wzrosnąć nawet do około 640 mln osób. Przewlekły charakter choroby oraz możliwe ostre powikłania wymagają zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentem. Odpowiedzią na powyższe wyzwanie jest telemedycyna, której odpowiednie wykorzystanie może poprawić jakość życia cukrzyków.

W najbliższych latach będzie można obserwować rosnącą rolę telemedycyny. Wynika to m.in. ze wzrostu jakości i skuteczności świadczeń telemedycznych. Ponadto nowe technologie stają się coraz powszechniejsze w życiu codziennym, coraz więcej osób posiada stały dostęp do Internetu, co stwarza możliwość skorzystania z usług online w każdym momencie. Konieczność szukania nowych rozwiązań zwiększających skuteczność opieki medycznej wynika jednak przede wszystkim z negatywnych tendencji demograficznych, a także z coraz bardziej dotkliwego niedoboru personelu medycznego.

Telemedycyna ułatwia monitorowanie stanu zdrowia pacjentów w długim okresie, a doświadczenia zdobyte podczas pandemii COVID-19 można stale wykorzystywać do regularnej opieki medycznej i budowania skutecznych programów profilaktycznych.

Czytaj też:

Innowatory „Wprost” 2021 rozdane. Nagrodziliśmy innowacyjne przedsięwzięcia, od dronów po Cyberbone