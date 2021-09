IŁ Capital: projekty przyszłości

Sektor finansów i budownictwa. Rynek nieruchomości. W pana branży jest miejsce na innowacje?

Oczywiście. Nasze projekty tworzymy tak, by były wyjątkowe. Realizowane przez nas inwestycje muszą spełniać nie tylko najwyższe standardy jakości, ale także mieć to „coś”, co nabywcy da poczucie, że posiada coś specjalnego, wyjątkowego, tak zwaną prawdziwą perełkę. To kwestia nie tylko starannego doboru lokalizacji czy wizualnej strony realizacji, ale także wykorzystywanych materiałów czy stosowanych rozwiązań architektonicznych oraz technicznych. Budownictwo ekologiczne, maksymalna energooszczędność dla naszych projektów. Przykładem dla nas są chociażby mediolańskie ogrody wertykalne czy innowacja, którą kilkanaście lat temu były inteligentne domy, dziś stanowiące standard w realizowanych przez nas projektach.

A poza materiałami czy kwestiami wykończenia?

Innowacje na rynku nieruchomości koncentrują się przede wszystkim wokół nowych metod i technik budowlanych, ale są oczywiście też inne innowacje, np. te dotyczące procesu inwestycyjnego czy szeroko pojętej logistyki. Przykład? Nasz autorski projekt – IŁ Capital APP. Aplikacja do zarządzania pośrednikami, nieruchomościami, kontrahentami. Efekt naszych wieloletnich doświadczeń na rynku nieruchomości. Coś, czego do tej pory na nim brakowało.

Jak działa IŁ Capital APP?

To produkt przeznaczony dla deweloperów. Możliwość podglądu wszystkich działek w naszym portfelu. Mapy, oraz dostępnej dokumentacji. Każdą działkę będzie można nie tylko podejrzeć na mapie ale i uzyskać na jej temat wszelkie potrzebne informacje łącznie z analizą rynku.

Skąd pomysł na właśnie taką aplikacje?

Lata pracy w branży pozwalają trafnie identyfikować jej potrzeby. Co zrobić, żeby system działał lepiej, sprawniej? Jak ułatwić pracę i jednocześnie zapewnić jeszcze lepszą obsługę klientów? Dostęp do informacji jest podstawą, dlatego aplikacja będzie udostępniana wszystkim naszym partnerom biznesowym. Z naszych analiz wynika, że wykorzystanie IŁ Capital APP to nawet 300-procentowy wzrost skuteczności sprzedaży i czterokrotny wzrost sprzedaży.

Skoro o udziałach mowa… 50 tysięcy dolarów od Ił Capital na zakup paczek żywnościowych. Samolot z nimi wyleciał właśnie do Libanu. Udział w tego rodzaju przedsięwzięciu to też pewien rodzaj… innowacji. Branża nieruchomości rzadko kojarzy się z filantropią.

Dla IŁ CAPITAL niesienie pomocy poprzez wspieranie fundacji, m.in Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, zwłaszcza w przypadku tragedii takich rozmiarów jak obecnie w Libanie, jest bardzo ważne. Nasza spółka pragnie gorąco zachęcić inne firmy do aktywnego wspierania najbardziej potrzebujących. Akcja, o której mowa, to efekt współpracy IŁ CAPITAL z Fundacją PKP i Polfą Tarchomin S.A, zaangażowania Ministerstwa Obrony Narodowej, a przede wszystkim Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, którego dyrektorem jest ksiądz profesor dr. hab. Waldemar Cisło. Jego osobiste zaangażowanie było kluczowe dla powodzenia tej akcji pomocy humanitarnej. Wspólnie zebrano środki m.in. na zakup paczek żywnościowych oraz leków i mleka w proszku. Towary pierwszej potrzeby dla ludności w kraju, w którym brakuje dziś niemal wszystkiego.Cieszę się, że mogliśmy pomóc. To zresztą niepierwsza i mogę zapewnić, że i nieostatnia akcja charytatywna, w której bierzemy udział. Pieniądze trzeba umieć nie tylko zarabiać, trzeba także umieć się nimi dzielić.

W takim razie jeszcze o zarabianiu… Jakiś nowy projekt?

Tak, chociaż dziś nie możemy zdradzić jeszcze wielu szczegółów. Inwestycja bardzo zaawansowana technicznie, a przede wszystkim technologicznie. Jeden z tych projektów, które przejdą do historii, i z pewnością jedna z najciekawszych inwestycji w kluczowym miejscu Warszawy. Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce będziemy mogli zaprezentować naszym klientom oraz mieszkańcom Warszawy bardzo innowacyjny m.in. ze względu na niepowtarzalność zastosowanych rozwiązań projekt inwestycyjny.

Rozmawiała Olga Kowalska

Igor Łukasik – były profesjonalny siatkarz. Obecnie prezes zarządu IŁ Capital, holdingu spółek córek działającego w branży nieruchomości na rynku zarówno polskim, jak i międzynarodowym.

