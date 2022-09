Evorain – sztuczna inteligencja szyta na miarę

Filar spółki stanowi trzech naukowców wywodzących się z Politechniki Częstochowskiej, od kilkunastu lat działających w dziedzinie szeroko pojętej informatyki, w szczególności sztucznej inteligencji i algorytmów przetwarzania obrazów. Choć pod szyldem Evorain działają od 2019 roku, już mogą się poszczycić strategicznymi klientami z Polski i Stanów Zjednoczonych oraz projektami, które rewolucjonizują sektor zdrowia, e-commerce, a teraz także przemysł energetyczny.

Po pierwsze, zrozumieć

– Naszym założeniem jest chirurgia sztucznej inteligencji – mówi Jakub Romanowski, współzałożyciel Evorain. – To, że wywodzimy się z uczelni, a więc poznawaliśmy te algorytmy od podstaw, powoduje, że świadczymy usługi na rzecz firm pozwalające wyprodukować dla nich algorytmy szyte na miarę, często wychodzące poza zakres ogólnie dostępnych frameworków do sztucznej inteligencji – wyjaśnia.

Jednym z głównych założeń Evorain jest dostarczanie rozwiązań opartych na wiedzy na najwyższym poziomie szczegółowości, zarówno jeśli chodzi o wytwarzanie nowych technologii i algorytmów, jak i wdrażanie już istniejących. Stawianie na jakość, a nie ilość wytwarzanych rozwiązań bazujących przede wszystkim na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym pozwoliło ekspertom sztucznej inteligencji na obalenie mitu czarnej skrzynki sieci neuronowych.

– Większość świata korzysta z gotowych rozwiązań, tak naprawdę nie zagłębiając się w to, co dzieje się wewnątrz, a jest to niezliczona ilość informacji. Dlatego zarówno medialnie, jak i naukowo wciąż mówi się o tzw. czarnej skrzynce, pewnej niewiadomej. Jednak my jesteśmy w stanie stworzyć algorytm i rozumieć go na atomowym poziomie, umiemy też w niezawodny sposób transportować wiedzę, którą on przetwarza – wyjaśnia Jakub Romanowski.

Ta dociekliwość w śledzeniu wiedzy niesiona przez poszczególne mikroetapy algorytmu pozwoliła firmie na stworzenie wielu innowacyjnych rozwiązań z zakresu medycyny, takich jak detekcja podziału mitotycznego komórek w próbkach mikroskopowych wspomagająca diagnozę raka piersi, wspieranie diagnozy medycznej dotyczącej nadciśnienia tętniczego i cukrzycy, detekcja obszarów i intensywności działania COVID-19 w obszarze płuc dzięki analizie zdjęć rtg, a także detekcja ataków epilepsji i utraty przytomności przy użyciu telefonu komórkowego.

Potęga multidyscyplinarności

Co niezwykle ciekawe, autorskie, innowacyjne opracowanie badania warstw dna oka stało się podstawą do współpracy z należącą do PGNiG Geofizyką Toruń w zakresie badań sejsmicznych. Celem wspólnego projektu jest wykorzystanie uczenia maszynowego do stworzenia oprogramowania, które przyspieszy i udoskonali przetwarzanie danych sejsmicznych, co z kolei umożliwi efektywniejsze poszukiwanie takich surowców jak ropa naftowa i gaz ziemny.

Dotychczas detekcja pierwszych wstąpień fal sejsmicznych odbywała się w sposób deterministyczny lub innymi metodami sztucznej inteligencji, które nie spełniały oczekiwań Geofizyki Toruń. Evorain, opierając się na wiedzy partnera, skonstruował model algorytmiczny, który skutecznie odtwarza tę wiedzę, pomijając czynnik ludzki. Pozwala zatem na zautomatyzowanie procesów oznaczania pierwszych wstąpień, dzięki czemu Geofizyka będzie w stanie przetwarzać więcej danych, i to znacznie dokładniej. W obecnej sytuacji geopolitycznej Polski to może być rozwiązanie przełomowe.

– Projekt pozwoli sprawniej i efektywniej wykrywać i oceniać potencjał złóż węglowodorów i wód geotermalnych. Może być także zastosowany do poszukiwania przestrzeni pod podziemne zbiorniki gazu lub do zatłaczania CO2. W efekcie oprogramowanie umożliwi poprawę prac badawczych dla sektora energetycznego pod względem operacyjnym i finansowym – mówi Arkadiusz Sekściński, wiceprezes zarządu PGNiG ds. rozwoju.

Gotowi na światowy sukces

W Evorain są w stanie zaprojektować wszystko, co może dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji ułatwić ludzkie życie i poprawić jego jakość, jak choćby zaawansowany silnik AI odpowiedzialny za indywidualny proces edukacji dzieci w zastosowaniu do wychowania bilingwalnego.

– Zaspokajamy pewne potrzeby firmy, bądź to automatyzacji, bądź przyspieszenia pewnych procesów, ewentualnie w ogóle możliwości ich wykonywania. Za każdym razem potrzebujemy najlepszej wiedzy eksperta, który pokazuje, jak rozwiązywać dany problem albo jak wygląda jego identyfikacja, i na tej podstawie budujemy modele. Są one o tyle uniwersalne, że ucząc się pewnych wzorców, same także wypracowują wzorce pozwalające w wielu wypadkach na poprawne rozpoznanie sytuacji, nawet jeśli ekspert jej wcześniej nie przewidział – objaśnia współzałożyciel firmy.

Zapytany o plany na przyszłość odpowiada: – Dojrzewamy, rozwijamy się. Nasza wieloletnia ciężka praca nad niektórymi zagadnieniami sprawiła, że dostajemy coraz więcej propozycji joint-venture z całego świata. Chcemy także, oprócz świadczenia usług dla firm trzecich, rozwijać produktowość. Obecnie jesteśmy w fazie prac nad ciekawym rozwiązaniem medtechowym.