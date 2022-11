Wszystkie odloty Elona Muska, biczowanie Ziobry i ulubione tabletki Polaków. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„Wszystkie odloty Elona Muska”. Jest najbogatszym człowiekiem świata, ma obsesję optymalizacji i likwidowania zbędnych procesów. Teraz miliarder zabrał się za zbawianie Twittera. I stworzył chaos. Więcej w tekście Marcina Habera i Krzysztofa Sobiepana.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Niedyskrecje parlamentarne”. Co zachował Jacek Kurski po odejściu ze stanowiska prezesa TVP? Czym Joanna Mucha straszy Szymona Hołownię? Czy Bruksela chce upokorzyć Polskę? O tym i innych sprawach piszą w stałej rubryce Eliza Olczyk i Joanna Miziołek.

„Biczowanie Ziobry”. W obozie rządzącym toczy się walka o przyszły kształt prawicy – czy ma to być formacja nastawiona na utrzymanie władzy i gotowa na korekty kursu czy też bezkompromisowa i twardo zmieniająca Polskę, nie oglądając się na nic – pisze Eliza Olczyk.

„Ręka Tuska”. – Budce mogli podskakiwać, ale Tuska się boją, bo on nie takich jak oni likwidował z dnia na dzień – tak w tekście Joanny Miziołek komentuje ostatnie zmiany w lokalnej PO polityk tej partii.

„Trzeba zrobić porządek”. Były dowódca GROM, gen. Roman Polko, opowiada Agnieszce Szczepańskiej o unikaniu wpadek – takich, jak rozmowa telefoniczna, którą prezydent Duda odbył z rosyjskimi pranksterami.

„Wyborcy głosują w nadziei na lepsze życie”. – Za 11 miesięcy ludzie mogą już nie pamiętać tej głupiej wojny PiS z UE – zapewnia w wywiadzie Joanny Miziołek Jacek Protasiewicz, wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Koalicja Polska – PSL.

„Posłanka przeszła przez piekło”. Posłanka Lewicy Katarzyna Kotula ujawniła, że jako 13-latka była napastowana przez dzisiejszego szefa Polskiego Związku Tenisowego. Dla Agnieszki Szczepańskiej sprawę komentuje senator Jerzy Fedorowicz, członek Parlamentarnego Zespołu ds. Tenisa Ziemnego i były kapitan tenisowej reprezentacji parlamentu.

„Panegiryk”. Stanowisko rady stałej polskiego Episkopatu ws. Jana Pawła II i jego podejścia do skandali seksualnych jest panegirykiem, a nie próbą wyjaśnienia czegokolwiek. To zaś oznacza, że niczego ono nie zmieni – pisze w felietonie Tomasz P. Terlikowski.

„To poniżenie, że nie mogę pracować”. – Mamy dzieci z niepełnosprawnością, dodatkowo jesteśmy systemowo karani ubóstwem, bo nie możemy dorabiać do zasiłku – mówi Krystynie Romanowskiej naukowczyni Natalia Małyszka-Łukomska, mama Michaliny z chorobą nadnerczy i żona Filipa, chorującego na dystrofię mięśniową.

„Pan Tabletka”. Marcin Korczyk, farmaceuta znany w sieci jako „Pan Tabletka”, opowiada Paulinie Sosze-Jakubowskiej o modzie na jodek potasu, nadużywaniu leków przez Polaków i o swojej działalności edukacyjnej.

„Zawód: maminsynek”. – Coraz więcej maminsynków i coraz więcej samodzielnych kobiet. Szansa, że się spotkają, założą związek i będą szczęśliwi maleje – ostrzega dr Katarzyna Szumlewicz w rozmowie z Krystyną Romanowską.

„Czy będzie, jak z innymi obietnicami Berlina?” Polska proponuje, żeby Patrioty z Niemiec rozmieścić nie u nas, tylko na Ukrainie. To sensowny pomysł. Problem w tym, że jeśli się pojawia, to znaczy, że tak naprawdę systemy mogą nie trafić ani do nas, ani do Ukraińców – ostrzega Jakub Mielnik.

„Kadyrow zrobi wszystko, by pomóc Putinowi”. Czeczeni uważają Ramzana Kadyrowa za zdrajcę i kolaboranta. Jest on także znienawidzony przez rosyjskich wojskowych i FSB. Dlatego zrobi wszystko, co w jego mocy, by Putin utrzymał władzę. Więcej w tekście Miłosza Szymańskiego.

„Fake newsy o dawnych Słowianach”. Skąd się wzięły opowieści o wielkim imperium Słowian sprzed wieków? To stare żarty, w które w XXI wieku nadal wierzy wielu i traktuje je poważnie. Mity obala Jakub Jagodziński.

„Przerażające, co się z nami dzieje”. Anna Nehrebecka, aktorka która teraz występuje w filmie „Klątwa”, opowiada Paulinie Sosze-Jakubowskiej o życiu, wartościach, wychowaniu dzieci i sytuacji w Polsce.

„Nobel i nobliści”. Wkrótce wręczenie nagród Nobla, a na razie Leszek Bugajski poleca ciekawą biografię jej fundatora oraz książki o dwóch laureatach – pisarzach: Johnie Steinbecku i Aleksandrze Sołżenicynie.

„Konformizm nie leży w mojej naturze”. – Bałam się telefonu, dojeżdżania psychicznego – wspomina swoją dziecięcą karierę na planie aktorka Iga Krefft w rozmowie z Katarzyną Burzyńską-Sychowicz.

„Ludzie w kominiarkach i ukraińska pisarka”. W Krakowie wygwizdano ukraińską pisarkę, Oksanę Zabużko. Na spotkaniu autorskim zjawiło się z pół setki ludzi, część w kominiarkach. Krzyczeli coś o zatrzymaniu banderyzacji Polski. Zszokowaną pisarkę wyprowadzono tylnym wyjściem – pisze Łukasz Orbitowski.