Prowokacja czy niefortunny dobór zdjęcia? Wyjaśniamy, o co chodzi w burzy wokół publikacji KOD

Na Facebooku KOD pojawiło się zdjęcie przedstawiające ludzi w pasiakach, kojarzącymi się z tymi, które nosili więźniowie obozów koncentracyjnych, a na strojach umieszczono loga różnych ugrupowań opozycyjnych. Do fotografii dołączono też parafrazę słów Marina Niemöllera, niemieckiego pastora i działacza antyhitlerowskiego:

„Kiedy przyszli po Żydów, nie protestowałem, nie byłem przecież Żydem. Kiedy przyszli po komunistów, nie protestowałem, nie byłem przecież komunistą. Kiedy przyszli po socjaldemokratów, nie protestowałem, nie byłem przecież socjaldemokratą. Kiedy przyszli po związkowców, nie protestowałem, nie byłem przecież związkowcem. Kiedy przyszli po mnie, nikt nie protestował, nikogo już nie było”.

Na kontrowersyjny wpis zareagowali od razu internauci, a także prawicowe media. Zmodyfikowane zdjęcie oceniano jako prowokację KOD, pojawiły się tytuły sugerujące, że KOD „porównuje opozycję do prześladowanych Żydów" czy też do ofiar Holocaustu.

„Ten post miał wymowę symboliczną. Miał stanowić dla nas wszystkich przestrogę. Usunęliśmy go jednak, bo zupełnie nieoczekiwanie dla nas wzbudził wielkie emocje, wynikające z niewłaściwej jego interpretacji. Jeśli ktoś poczuł się urażony tym postem, przepraszamy” – napisano na stronie Komitetu Obrony Demokracji kilka godzin po publikacji wpisu. Zdjęcie zostało usunięte ze strony KOD wcześniej.

Skąd pochodzi zdjęcie?

Po jakimś czasie Komitet Obrony Demokracji z zachodniopomorskiego opublikował w tej sprawie oświadczenie. „Obrazek ten przedstawia amerykańskich więźniów z lat 20-tych XX wieku. Był on mylnie interpretowany jako przedstawiający ofiary holocaustu. Zdecydowanie stwierdzamy, że jest to nieprawda” – czytamy we wpisie KOD na Facebooku.

I rzeczywiście, dobrane niefortunnie zdjęcie jest kadrem z filmu „From Now On” z lat 20. ubiegłego wieku, a na fotografii uwieczniono amerykańskich więźniów. Zdjęć osób w takich strojach można znaleźć w sieci więcej, jak np. to z 1934 roku:

Taki strój, zanim jeszcze zaczął kojarzyć się z więźniami obozów koncentracyjnych, był wykorzystywany w większości zakładów karnych na świecie.

Wyjaśnienia KOD