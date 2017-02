Facebook będzie za Ciebie szukał pracy. Oferty dostosuje do indywidualnego użytkownika

Koniec z wysyłaniem setek CV i wypełnianiem dziesiątek formularzy? Facebook Marka Zuckerberga od teraz będzie wyświetlał propozycje pracy, oparte na informacjach pobieranych od użytkowników. Wyświetli także najciekawsze oferty, dostosowane do umiejętności i zainteresowań konkretnych osób. Głównym zadaniem ze strony szukającego pracy internauty będzie teraz jedynie kliknięcie przycisku „Aplikuj teraz”.

W zaprojektowanym przez Facebooka systemie kontakt z pracodawcą nawiążemy wewnątrz aplikacji, poprzez okienko czatu wbudowane w portal, czyli popularny komunikator Messenger. Firmy będą mogły zwiększyć liczbę osób, które obejrzą ich oferty, poprzez odpowiednie opłaty.

Nowy pomysł korporacji Marka Zuckerberga to odpowiedź na rzeczywistość, w której firmy coraz częściej same szukają pracowników przez Facebooka, a prywatne profile traktują jak wizytówki danych osób. Tym samym przed sporym wyzwaniem staje portal Linked-In, który do tej pory służył właśnie do łączenia pracodawców z potencjalnymi pracownikami. Według szacunków Facebooka, nowa opcja skierowana jest przede wszystkim do małych i średnich firm. Testy nowej opcji ruszą w pierwszej kolejności w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.