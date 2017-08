Uniwersytet Jagielloński idzie na wojnę z Google. Chodzi o wniosek patentowy

Uniwersytet zamierza oprotestować wniosek patentowy, jaki w Stanach Zjednoczonych złożył gigant branży IT. Uczelnia przekonuje bowiem, że autorem spornego projektu jest dr Jarosław Duda, informatyk i wykładowca krakowskiej uczelni. Chodzi o tzw. kodowanie ANS, dzięki któremu możliwa jest efektywna kompresja danych.

Dr Duda udostępnił swój kod bezpłatnie, z czego korzystały m.in. takie firmy jak Apple czy Facebook. Naukowiec nie wiedział jednak, że po jego rozwiązanie sięgnęło także Google, ponieważ koncern nie zgłosił się do niego wcześniej po zgodę. Co więcej, Google chce opatentować kod jako swój.

Polskie Radio przywołuje stanowisko pracownika UJ, z którego wynika, że złożenie przez Google wniosku patentowego ws. stworzonego przez niego rozwiązania jest niezgodne z intencjami dra Dudy. Chciał on bowiem, by jego kod był dostępne dla wszystkich, a opatentowanie go może wpłynąć na ograniczenie możliwości korzystania z niego.

Rzeczniczka Google Polska Marta Jóźwiak w odpowiedzi na pytania Polskiego Radia stwierdziła, że firma nie komentuje spraw patentowych które są w toku.