Atak na Instagrama. Wyciekły telefony i e-maile celebrytów

Hakerom na przeprowadzenie cyberataku i wyprowadzenie z systemów Instagrama różnych informacji pozwolił wewnętrzny błąd, który wystąpił w aplikacji serwisu. Jak wyjaśniają władze Instagrama, z którego korzysta ponad 700 milionów osób, błąd w aplikacji powstał z winy programistów serwisu, ale został już naprawiony.

BBC opisuje, że Instagram wysłał do użytkowników, którzy dokonali weryfikacji (potwierdzili autentyczność swoich kont, dotyczy to np. celebrytów, piłkarzy, gwiazd, polityków – red), ostrzeżenie w związku z atakiem. Serwis poinformował w nim, że cyberprzestępcy obrali za cel „jedno lub więcej” kont należących do takich osób, by zdobyć ich numery telefonów czy adresów e-mail. Instagram zastrzegł przy tym, że hakerom nie udało się zdobyć haseł do kont, jednak zaapelował o ostrożność i obserwowanie tego, co dzieje się na ich profilach społecznościowych.

Instagram przekazał również zweryfikowanym użytkownikom, by byli „niezwykle uważni”, jeśli otrzymają nieoczekiwany telefon, SMS-a czy wiadomość e-mail. Serwis nie wskazał jednak dokładnie, które profile celebrytów mogły być obiektem ataku.