Wyłącz Bluetooth i zaktualizuj sprzęt. Zagrożone są komputery, smartfony i samochody - ponad 5 mld urządzeń

Gigantyczną dziurę w zabezpieczeniu przesyłu danych za pośrednictwem Bluetooth nazwano BlueBorne. Błąd w oprogramowaniu umożliwia hakerom całkowite przejęcie kontroli nad laptopami, smartfonami i komputerami stacjonarnymi, podłączonymi do bezprzewodowej sieci. Zagrożenie obejmuje także inne urządzenia, takie jak telewizory czy samochody. W sumie chodzi o 5,3 miliarda urządzeń.Schemat ataku obrazuje wideo dołączone do tego artykułu.

Informatycy podkreślają, że większość użytkowników zwyczajnie nie jest w stanie rozpoznać, czy ich sprzęt został zainfekowany przez wirusa. Co więcej, zarażony sprzęt będzie rozsyłał złośliwe oprogramowanie do kolejnych urządzeń. Większości internautów zalecają całkowite odłączenie funkcji Bluetooth, do czasu wypuszczenia przez producentów sprzętu nowego, lepiej zabezpieczonego oprogramowania. Według portalu Antyweb, bezpieczni mogą czuć się już użytkownicy Windows 10, którzy ściągnęli najnowsze aktualizacje. Podobnie właściciele iPhonów, iPadów i iPodów z wersją iOS powyżej 9.3.5.