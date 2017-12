Twoje zdjęcia krążą gdzieś po sieci? Ostrzegamy przed nowym niecnym pomysłem hakerów

O najnowszym zagrożeniu donosi portal specjalizujący się w tego typu śledztwach – Zaufana Trzecia Strona. To oni w ostatnich miesiącach wykrywali i nagłaśniali największe ataki hakerskie w naszym kraju. Tym razem ostrzegają użytkowników Facebooka, a konkretnie wbudowanego w jego system komunikatora Messenger. Włamanie może nastąpić z najmniej spodziewanej strony, ponieważ wirusa podsyłają nam zwykle niczego nieświadomi znajomi.

Zaczyna się od jednego zainfekowanego, z którego konta po całej liście kontaktów rozsyłane są później wiadomości o alarmującej treści. „ktoś wrzucił tu twoje zdjęcia, lepiej to szybko sprawdź” – głosi jedna z takich formułek. „chyba już wiesz, że jesteś na tej stronie? ktoś wrzucił tu twoje zdjęcia” – to drugi z najczęstszych sposobów na zdobycie uwagi.

Po kliknięciu w dołączony do wiadomości link, jesteśmy przekierowywani do panelu logowania do Facebooka – nie jest on jednak prawdziwym, zabezpieczonym ekranem startowym. To stworzona przez hakerów atrapa, służąca jedynie do wydobycia naszego hasła. To co tam wpiszemy, natychmiast trafia do bazy danych oszustów. Jeżeli już popełniliśmy ten błąd i oddaliśmy swoje hasło w niepowołane ręce, wtedy powinniśmy jak najszybciej zmienić je na Facebooku. Portal zapewnia co prawda, że uporał się już z rozsyłanymi wiadomościami, jednak atak podobnego typu zawsze może wrócić w zmienionej formie.