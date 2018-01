Ambasadorka Mistrzostw Świata „zaprasza na orgie”. Haker przejął jej konto na Instagramie

Większość fanów piłki nożnej zdążyła już pewnie poznać Wiktorię Łopyriewę. Jej uroda, zgodnie z oczekiwaniami władz rosyjskiego futbolu, od początku mocno przykuła uwagę kibiców. Ambasadorka mundialu musi jednak pogłówkować nad lepszym hasłem do Instagrama. Jej konto w tym serwisie społecznościowym obserwują prawie dwa miliony internautów, z czego wielu to bardzo młode osoby. We wtorek 9 stycznia, dzięki słabym zabezpieczeniom Rosjanki, te miliony miały okazję oglądać niezbyt cenzuralne zdjęcia. Modelka co prawda odzyskała już kontrolę nad swoim kontem, jednak screeny na dowód jej nieostrożności są dostępne w sieci.

„Kocha morze i słońce, uwielbia podróże i nie może sobie wyobrazić życia bez książek. Gdy się uśmiecha, jej uśmiech wprawia w dobry nastrój, nawet gdy za oknem jest pochmurno” – tak na stronie internetowej reklamuje się Wiktoria Łopyriewa. Pochodząca z Rostowa nad Donem 34-latka została Miss Rosji w 2003 roku. Zajmuje się modelingiem, jest też prezenterką w kanałach sportowych.

Łopyriewa została oficjalną ambasadorką Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które w 2018 roku zostaną rozegrane w Rosji. Już teraz urodziwa Rosjanka zdobywa popularność wśród kibiców, o czym świadczą entuzjastyczne komentarze pod jej zdjęciami w mediach społecznościowych. Niektórym nie przeszkadza nawet, że modelka pozuje np. z czeczeńskim przywódcą Ramzanem Kadyrowem. Ambasadorka mundialu już teraz chętnie bywa też na stadionach, m.in. w trakcie meczów Spartaka Moskwa czy Manchesteru United.