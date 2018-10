Hakerzy wykradli informacje o 29 mln użytkowników Facebooka. Sprawę bada FBI

Facebook przyznał, że we wrześniu grupa hakerów wykorzystała nieszczelną cześć kodu strony, by zdobyć nieautoryzowany dostęp do milionów kont użytkowników. 12 października firma opublikowała oświadczenie, w którym odniosła się do sprawy. Z komunikatu Facebooka wynika, że hakerzy ukradli przepustki do 30 milionów kont, zdobywając całkowity dostęp do tych profili.

Spośród tych 30 milionów, hakerzy uzyskali podstawowe informacje kontaktowe (imię i e-mail lub numer telefonu) w 14 milionach przypadków, a dodatkowe informacje (np. płeć, wyznanie, miejsce pobytu i urządzenie, z którego się logowano) w przypadku 15 milionów kont. Nie podano informacji co do brakującego miliona.

Facebook zapowiedział, że w najbliższych dniach będzie zawiadamiał wszystkich spośród 30 milionów poszkodowanych użytkowników. W komunikacie podkreślono, że nie wyciekły żadne informacje dotyczące zewnętrznych kont użytkowników, takich jak hasła dostępu do Instagrama czy WhatsAppa. Facebook ujawnił też, że własne śledztwo w tej sprawie prowadzi FBI.