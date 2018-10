Wielka awaria internetu. Dostawca ma problemy w największych polskich miastach

Internet w XXI wieku stanowi dla większości główne źródło informacji, a także narzędzie pracy. W piątek około południa wystąpiła awaria internetu UPC. W jej wyniku tysiące internautów zostało pozbawionych dostępu do sieci, ale również telewizji, czy pełnego pakietu usług. Internauci, za pośrednictwem strony downdetector.pl, informują, w których rejonach Polski występują problemy z dostępem do internetu. Usterka ma zostać usunięta najprawdopodobniej do godz. 23.

Awaria w PKO BP

W piątek nastąpiła również awaria w PKO BP. Internauci uskarżają się na to, że nie mogą wypłacać pieniędzy w oddziałach banku. Informują również o problemach w płatności kartami i zwracają uwagę na to, że bank nie informował wcześniej o awarii. „Przecież to jest jakiś absurd, rzeczy nie wywalają się bez powodu. Jeśli trwają prace techniczne to klienci powinni zostać o tym poinformowani. To jest jakieś totalne nieporozumienie” – zauważył jeden z komentujących. „To jest awaria. A one mają to do siebie że są nieprzewidziane. W oddziałach już część funkcji działa ale jeszcze nie wszystko" – skomentował ktoś inny.

