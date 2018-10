Gra od Google na Halloween. Do zabawy możesz zaprosić znajomych

Zerwał z „najseksowniejszą pogodynką świata”, by grać w grę komputerową? Youtuber wyjaśnia

Doug „Censor” Martin to zarabiający na graniu w gry komputerowe youtuber i zawodnik „Call of Duty”. Yanet Garcia to gwiazda Instagrama i jedna z najbardziej znanych pogodynek na świecie. Rozstanie tej pary musiało wstrząsnąć mediami...