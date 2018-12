Popularny sklep internetowy zaatakowany przez hakerów. Wyciekły dane klientów

„Doszło do nieuprawnionego dostępu do danych osobowych naszych Klientów: adresu e-mail, numeru telefonu, imienia i nazwiska (jeśli zostało podane) oraz hasła w postaci zaszyfrowanego ciągu znaków (hash). Istnieje ryzyko, że dotyczy to również twoich danych. Dostęp został wykryty i zablokowany” – brzmi komunikat na stronie sklepu internetowego morele.net.

Przedstawiciele sklepu wyjaśniają, że dane osobowe mogą być wykorzystywane do prób wyłudzeń m.in. za pośrednictwem fałszywych wiadomości sms lub dostarczania na adres e-mail informacji (w tym m.in. handlowych), na które nie wyrażono zgody. Istnieje również ryzyko rozkodowania hasła.

„Nieuprawniony dostęp nie dotyczył informacji o kartach płatniczych, loginów do banków czy informacji podawanych we wnioskach ratalnych. Grupa Morele nie gromadzi tych danych (dane podawane na naszej stronie są gromadzone w bazach operatora płatności i banku)” – czytamy dalej w oświadczeniu skierowanym do klientów.

Sklep informuje, że w związku z przejęciem danych konieczna jest zmiana hasła do konta Grupy Morele. Ponadto, klienci nie powinni odpowiadać na wiadomości e-mail i SMS-y wysyłane przez spamerów. „Wdrażając w trybie natychmiastowym nowe procedury i środki bezpieczeństwa uniemożliwiliśmy dokonania ponownego nieuprawnionego dostępu do danych osobowych. Zawiadomiliśmy o nieuprawnionym uzyskaniu dostępu do danych Urząd Ochrony Danych Osobowych i złożyliśmy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa” – zapewniają przedstawiciele morele.net.

