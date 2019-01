Poważne zmiany w regulaminie, tysiące filmów zniknie z Youtube. To koniec groźnych pranków i wyzwań?

Jak czytamy w dokumencie opublikowanym na stronie Youtube Help, firma postanowiła zrezygnować z nagrań, która mogą inspirować przemoc, czy zachęcać do niebezpiecznych lub nielegalnych zachowań, grożących poważnymi urazami fizycznymi albo śmiercią. YouTube stwierdził, że nie może dłużej przyjmować tłumaczenia, iż jedynie oglądający jest odpowiedzialny za to, co robi po obejrzeniu nagrania.

Nowe przepisy zakazują też wspierania sprzedaży nielegalnych lub określonych odrębnymi przepisami towarów, np. narkotyków, leków na receptę, alkoholu, produktów nikotynowych, usług związanych z hazardem, fałszywych dokumentów lub skradzionych informacji o kartach kredytowych.

Zakazane mają zostać m.in. nagrania z instrukcjami tworzenia materiałów wybuchowych, wyzwań związanych z ryzykiem utraty zdrowia, pranków sugerujących ofiarom zagrożenie ich zdrowia lub życia, pranków wywołujących emocjonalny niepokój u dzieci, używania twardych narkotyków, innych zachowań mogących skutkować urazami.

Wyjątkami mogą być filmy edukacyjne i informacyjne, w których np. pokazywane będą zagrożenia związane z wyzwaniami i grami polegającymi na duszeniu. Oczywiście wycięte bez kontekstu sceny z tych filmów będą już zakazane. Youtube nakazał też twórcom usunięcie wszystkich dotychczas opublikowanych filmów, które nie spełniają nowych wymagań. Użytkownicy dostali na to dwa miesiące.

Bird Box Challenge

Decyzja władz Youtube mogła być związana z ostatnim niebezpiecznym trendem, znanym pod nazwą Bird Box Challenge (od filmu "Bird Box" z Sandrą Bullock). Nie brakuje osób, które postanowiły na własnej skórze zaczęli sprawdzić, jak musiała sobie radzić Malorie z „Nie otwieraj oczu” (polski tytuł). Tak powstało tzw. Bird Box Challenge, które staje się coraz popularniejsze w mediach społecznościowych, głównie w USA. Pod hasztagiem #BirdBoxChallenge internauci zamieszają nagrania, na których pokazują swoje próby. Nie brakuje upadków, stłuczeń, czy prób realizowania zadania na ulicy. W najgłośniejszych przypadkach kierowcy powodowali wypadki samochodowe, prowadząc z zasłoniętymi oczami.

