Uprawa wirtualnej farmy staje się sportem. W lidze Farming Simulator można wygrać 250 tys. euro

Jeśli nigdy nie słyszeliście o Farming Simulator, to spieszymy poinformować, że jest to najpopularniejsza gra komputerowa symulująca pracę rolnika. Teraz tytuł ten doczekał się własnej, profesjonalnej ligi e-sportowej z nagrodami. I to niemałymi.

Seria Farming Simulator jest zdecydowanym liderem w swojej dość niszowej kategorii symulatorów rolnictwa. Świadczy o tym nie tylko fakt, że w sprzedaży znajduje się właśnie 19 odsłona tego tytułu, ale też pojawianie się tego tytułu w cotygodniowych rankingach bestsellerów Steama – największego cyfrowego sklepu z grami na świecie. W ciągu 10 dni od premiery Farming Simulator 19 kupiło ponad milion graczy. Teraz do wymienionych aspektów dochodzi jeszcze trzeci – własna liga e-sportowa z dużą pulą nagród. Twórcy tego symulatora farmy – firma Giants Software – postanowili postawić na rywalizację. Najlepsi wirtualni farmerzy w najbliższych miesiącach będą mogli spotkać się na dziesięciu turniejach, których podsumowaniem będzie wielki finał na FarmCon 2020. Wśród sponsorów e-sportowej ligi Farming Simulator znalazły się m.in. takie firmy jak Intel czy Logitech. Pula nagród to 250 tys. euro.