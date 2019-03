Jeden ma długą szyję, drugi ma szeroką szyję. To naprawdę wystarczy, by byli gwiazdami Instagrama

David Samuelson Jr. ze stanu Michigan urodził się z przypadłością, która nie pozwala mu przytyć. Od najmłodszych lat zwraca więc uwagę swoim wyglądem – zwłaszcza długą i szczupłą szyja. Charles Dion McDowell to z kolei handlarz narkotyków, który zadziwił internautów, gdy do sieci trafiło jego zdjęcie z więzienia. Powszechny śmiech wzbudziła jego nienaturalnie szeroka szyja. Wydaje się, że to już i tak za dużo informacji, jak na tych dwóch panów.

Okazuje się jednak, że przygody Długiej Szyi i Szerokiej Szyi śledzą miliony internautów. Pierwszy ma na Instagramie ponad dwa miliony obserwujących, drugi ponad milion. Doszło nawet do spotkania tych dwóch osobistości, które poprzedzone zostało wykreowanym w internecie udawanym sporem. Okazuje się, że Szyje nie stały się „gwiazdami” przez przypadek. Za ich sukcesem stoi niejaki Millz, który opiekuje się instagramowymi kontami jeszcze kilku podobnych „sław”. To on odpowiada za zamieszczane w mediach społecznościowych filmiki i on kreuje sporą część memów z udziałem „Wide Neck” i „Long Neck”.