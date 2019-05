SpaceX umieścił na orbicie Ziemi 60 satelitów do transmisji internetu

Rakieta Falcon 9 należąca do firmy SpaceX umieściła na orbicie Ziemi 60 satelitów programu Starlink. To początek budowania przez firmę Elona Muska sieci internetu przyszłości. Sieć Starlink będzie się opierać na dwóch konstelacjach niewielkich satelitów, które będą dostarczać bezprzewodowy internet nawet do najbardziej niedostępnych miejsc.

Internet z kosmosu

Docelowo na orbicie znaleźć się ma ponad 12 tys. satelitów, które komunikując się ze sobą, stworzą dwie sztuczne konstelacje. Jednak z nich ma się składać z 4409, druga z 7518 satelitów Starlink. SpaceX otrzymała już zgodę Federalnej Komisji Łączności.

Jak zaznaczał w innym twicie Elon Musk, jest duża szansa, że podczas misji „coś pójdzie nie tak”. Szef SpaceX tłumaczy także, że planowana ilość satelitów pozwoli zapewnić niewielki zasięg internetu. Dopiero wystrzelenie 12 tys. urządzeń pozwoli na obłożenie globu internetu o „umiarkowanym zasięgu”. Nie wiadomo jednak na jakich zasadach firma planuje udostępniać internet. Można się jednak domyślać, że ze względu na koszty produkcji i umieszczenia satelitów na orbicie, firma będzie chciała pobierać opłaty za korzystanie z sieci.

Dostarczenie potwierdzone

Na koniec przedsięwzięcia SpaceX zamieścił jeszcze jednego twitta, w którym pokazał zdjęcie z momentu uwolnienia satelitów Starlink z luku towarowego Falcona 9 z komentarzem „Dostarczenie 60 satelitów Starlink potwierdzone”. To początek nowej ery technologicznej.

