Fałszywe informacje o ewakuacji. Zaatakowano część polskich portali internetowych

Niebezpiecznik.pl ostrzega. Część polskich portali rozpowszechnia fałszywe informacje dotyczące ćwiczeń wojskowych „Dragon 19”. Jak informuje serwis, doszło do włamań na strony, między innymi niezalezna.pl i epoznan.pl. Informacje rozpowszechniają także lokale portale gmin Różan, Kalinow oraz powiatu Łomżyńskiego. W innych serwisach fałszywy komunikat pojawił się w komentarzach pod tekstami, przez co wyszukiwarka Google, pokazywała je w wynikach wyszukiwania. Sprawia to wrażenie uwiarygadniające przekaz.

W komunikacie, który został zamieszczony na stronach lokalnych portali, dowiadujemy się, że każdy obywatel zobowiązany jest to przbycia 21 czerwca, o godzinie 16.00 pod siedzibę urzędu. Fałszywy komunikat zawiera także informację, że „w mieszkaniach obywateli mogą być rozlokowani żołnierzy USA” Oto pełna treść komunikatu (pisownia oryginalna):

„Zgodnie z planem ćwiczeń pk. “Dragon ’19” na terenie Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się epizod praktyczny tych manewrów międzynarodowych. Związany on będzie z ewakuacją ludności z obszarów zagrożonych działaniami militarnymi na terenie województwa. W związku z tym KAŻDY obywatel jest ZOBOWIĄZANY do przybycia pod siedzibę Urzędu 21 czerwca przed godz.16. Należy mieć przy sobie tylko niezbędne rzeczy i dokumenty. Ewakuacja zostanie przeprowadzona siłami Żandarmerii Wojskowej. Cały epizod praktyczny manewrów potrwa 5 dni, w ciągu których każda ewakuowana osoba będzie miała zapewnione 4 posiłki dziennie, wodę pitną, indywidualne miejsce odpoczynku w 20-to osobowym namiocie, niezbędną pomoc medyczną i inne wygody dla pobytu w łagru na wyznaczony termin.

Według przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych (z dnia 24 marca 2015 r.) w mieszkaniach obywateli mogą być rozlokowani żołnierzy USA na termin przeprowadzenia ww. epizodu praktycznego.

Zgodnie z ww. aktem prawnym odmowa wykonania polecenia Ministerstwa Obrony Narodowej może być podstawą dla wysiedlenia przy użyciu sił Military Police wojsk USA.

Urząd przeprasza za czasowe niewygody i zapewnia, iż nie istnieje zagrożenia dla bezpieczeństwa społeczeństwa”.

Jak komunikat pojawił się na stronach?

Portal niebezpiecznik.pl informuje, że do masowego pojawienia się fałszywego komunikatu doszło prawdopodobnie, przez błędy w oprogramowaniu CMS lub webserver. Są to programy, z których korzystają redakcje serwisów internetowych do zarządzania treściami na stronach. Dzięki luce bezpieczeństwa, w niezaktualizowanych wersjach programów, hakerzy mogli dowolnie podmienić treść tekstu na stronie. Niebezpiecznik twierdzi również, że mogło dojść do przechwycenia danych logowania części redaktorów zaatakowanych serwisów.

Należy zwrócić uwagę, że komunikat zawiera błędy językowe, a także wskazanie na żołnierzy USA. Można więc zakładać, że jest to celowe działanie zagranicznych hakerów, które ma na celu zasianie niepewności wśród obywateli, a także negatywne nastawienie ich do wojsk sojuszniczych.

