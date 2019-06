Małe firmy sądzą, że rozwiązywanie problemów IT to strata czasu

Badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pokazują, że 83 proc. firm w ogóle nie zatrudnia personelu IT.

Oszczędzanie na personelu IT może się nie opłacić

Według 41 proc. małych i średnich przedsiębiorstw, rozwiązywanie problemów IT to niepotrzebna strata czasu, a także mniejsza wydajność pracowników (37 proc.), a dla 35 proc. oznacza to nieplanowane koszty oraz niższą jakość pracy – wynika z badania SMB IT Pain-Point Survey 2018 Konica Minolta. Tymczasem doświadczenie wielu firm pokazuje, że zignorowanie tego problemu może dla przedsiębiorstwa w dłuższej perspektywie wiązać się z realnymi stratami.

– Aby zaadaptować narzędzie do równoważenia serwerów w firmie, wcale nie trzeba zatrudniać specjalistów IT i posiadać głębokiej wiedzy o działaniu serwerów. Najnowsze rozwiązania są jak najbardziej przyjazne dla użytkownika i mocno zautomatyzowane, interfejsy użytkownika są łatwe do przyswojenia, a smart UI umożliwia łatwą i szybką konfigurację nawet przedsiębiorcom nieobeznanym z tajnikami branży IT – ocenia Dmitriy Akulov, CEO PerfOps.

Jak pokazują doświadczenia rynku eCommerce, większe zaangażowanie

w administrowanie siecią może nie tylko przynieść więcej zysków, ale i zapobiec dotkliwym stratom. Co ważne, aby to zrobić, nie trzeba ponosić wysokich kosztów na rozwój sieciowej infrastruktury czy dedykowany personel IT.

Czytaj także:

Nietypowy wpis Cracovii. Klub wspomógł się Zbigniewem Bońkiem