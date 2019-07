Problemy ze składaniem wniosków o 500+ i Dobry Start. Strony banków nie działają

Jesteś klientem ING Banku Śląskiego lub Santandera? Możesz mieć problemy ze złożeniem wniosków o wypłatę świadczeń z rządowych programów 500+ i Dobry Start.

Problemy banków

„Mamy przejściowe problemy z przyjmowaniem wniosków o wypłaty świadczeń w ramach wniosków 300+ i 500+ składanych poprzez bankowość internetową Moje ING i aplikację mobilną Moje ING mobile. Pracujemy nad rozwiązaniem problemu, przepraszamy za niedogodności. Przypominamy, że kolejność składania wniosków nie ma znaczenia dla kolejności ich rozpatrywania i wypłaty pieniędzy. Każda uprawniona do otrzymania świadczenia rodzina może spokojnie złożyć wniosek w ciągu kilku kolejnych tygodni. Będziemy informować na bieżąco o postępach w usuwaniu awarii”. – czytamy w komunikacie banku ING.

„Obecnie występują problemy z wnioskowaniem o wypłaty świadczeń „Rodzina 500+” w Santander internet. Pracujemy nad rozwiązaniem problemu. Przepraszamy za utrudnienia”. – informuje Santander.

Problemy z działaniem ma również specjalna strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na której można składać wnioski elektroniczne do programów 500+, 300+, KDR, becikowe, świadczenie rodzicielskie i inne.

500+ na pierwsze dziecko

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze w ramach programu 500+ przysługuje na wszystkie dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia. Wcześniej dopłaty na pierwsze dziecko były możliwe wyłącznie, kiedy rodzina nie przekraczała ustalonego progu finansowego. Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, nowe świadczenia trafią do 6,8 mln dzieci. Dzięki usunięciu kryterium finansowego, składanie wniosku będzie uproszczone. „Rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej. Formularz wniosku zostanie więc znacznie uproszczony i skrócony. Dzięki temu łatwiej także będzie można składać wnioski drogą elektroniczną”. – czytamy na stronie resortu.

Dobry Start, czyli 300+

„Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów”. – czytamy na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

O wsparcie może ubiegać się matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca o piekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Przysługuje ono każdemu dziecku uczącemu się w szkole, które nie ukończyło 20 lat, lub 24, w przypadku dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie 500+ na pierwsze dziecko można składać osobiście w gminie, w której mieszkamy, za pośrednictwem poczty lub przez internet na specjalnie przygotowanej do tego stronie. Możliwe jest to również na stronach PUE, ZUS oraz za pośrednictwem witryny naszego banku. Nowy, obowiązujący od 1 lipca wniosek, można pobrać ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.