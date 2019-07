Agent Smith atakuje telefony. Złośliwe oprogramowanie zainfekowało 25 mln urządzeń z Androidem

Firma Check Point, która zajmuje się bezpieczeństwem danych i przestępstwami internetowymi poinformowała, że w sieci pojawił się nowy typ zagrożenia. Malware, którego nazwano Agent Smith atakuje urządzenia z systemem operacyjnym Android. Nowością jest model działania programu, który zawdzięcza nazwę czarnemu charakterowi z serii filmów Matrix.

Podmiana części aplikacji

Malware Agent Smith nie wykrada bowiem danych osobowych, czy informacji dotyczących kart płatniczych. Program podmienia fragmenty kodów aplikacji zainstalowanych na telefonie, a następnie blokuje możliwość ich aktualizacji. Następnie wirus zwiększa ilość wyświetlanych w aplikacjach reklam. W ten sposób cyberprzestępcy, którzy wprowadzili program do obiegu, solidnie się bogacą. Jak mówią eksperci z Check Point, Agent Smith wybiera najbardziej popularne aplikacje, takie jak WhatsApp, Opera Mini, czy Flipkart. Dzięki temu, że są one często używane, to profity, które płyną z reklam, są dużo wyższe.

25 milionów telefonów

Jak informuje firma Check Point, zainfekowanych zostało ponad 25 milionów urządzeń z Androidem. Większość z nich to telefony obywateli Indii i sąsiednich państw. Oprogramowanie rozprzestrzenia się bowiem głównie, za pomocą sklepu 9Apps, który jest jedną z najpopularniejszych form pobierania aplikacji w tym regionie. Malware ukryty był w aplikacjach do obróbki zdjęć, grach i aplikacjach o charakterze pornograficznym. Po pobraniu oprogramowanie udawało jedną z aplikacji systemowych Google'a i rozpoczynało podmienianie kodu innych programów.

Złośliwe oprogramowanie zostało także wykryte na telefonach amerykańskich użytkowników. Ponad 300 tys. zainfekowanych telefonów znajduje się w USA. Twórca Agenta Smith'a próbował dodać program do oficjalnego sklepu Google Play. Google wykryło 11 aplikacji, które zawierało uproszczony kod złośliwej aplikacji.

Czytaj także:

Huawei zdradził, co czeka użytkowników jego smartfonów